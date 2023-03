/FOTOGALERIE/ Na ledě nebyli, přesto patřil úterní večer pro hokejisty Vítkovic k důležitým. Určil jim totiž z předkola soupeře pro čtvrtfinále extraligového play-off. Druhý celek základní části nakonec narazí na brněnskou Kometu. První zápasy se odehrají v pátek (17 hodin) a v sobotu (19 hodin) v Ostravar Aréně, již několik dní probíhá prodej vstupenek.

Utkání 46. kola extraligy Vítkovice - Olomouc (15. února 2023). | Video: David Hekele

Po postupu třineckých Ocelářů a Komety Brno bylo jasné, že Ostravané narazí buď právě na celek z jihu Moravy, nebo lepšího z dvojice Olomouc – Karlovy Vary. Hanáci dokázali ukončil sérii v úterý čtvrtým zápasem, vzápětí Liberec v prodloužení udolal Plzeň. Čtvrtfinálové dvojice tak vypadají následovně: Pardubice – Olomouc, Vítkovice – Kometa Brno, Sparta – Oceláři Třinec a Hradec Králové – Liberec.

Vítkovický Holaň o rekordu i zlomených rukou: Neuvěřitelné. Plán byl na 78 bodů

Ridera se v play-off setkala s Kometou v sezoně 2017/18, kdy ale navzdory lepšímu nasazení ze základní části vypadla výsledkem 0:4 na zápasy. Brňané pak dokráčeli až k mistrovskému titulu. Úspěšnější byli i o tři roky později v předkole, kdy Ostravané už pod taktovkou Miloše Holaně neudrželi vedení 2:0 na utkání a nakonec padli 2:3.

V aktuálním ročníku mají však lepší bilanci ve vzájemných střetnutích Vítkovice, které sice prohrály první měření sil v Brně 1:2, ale v dalších zápasech zvítězily 4:1, 5:2 a naposledy na začátku března opět 5:2.

Pro ostravské fanoušky je podstatné, že již několik dní mohou zakoupit vstupenky na obě úvodní čtvrtfinále v Ostravar Aréně – v pátek 17. a v sobotu 18. března. A jak je to s možnostmi vstupu na zápasy vyřazovacích bojů?

Vítkovice mění trenéra, Drozd rezignoval. Šéf: Chceme někoho, kdo pro klub dýchá

Klub je zveřejnil na svém webu:

– majitelé PERMIC S PLAY OFF mají vstup na domácí zápasy HC VÍTKOVICE RIDERA v play off 2022/2023 zdarma v rámci své karty bez nutnosti jakékoli dodatečné registrace či rezervace (samozřejmě se týká i majitelů dětských permic s play off)

– majitelé PERMIC BEZ PLAY OFF si musí na domácí zápasy HC VÍTKOVICE RIDERA v play off 2022/2023 zakoupit vstupenku v plné výši ceny – bez nároku na jakoukoli slevu. Sedadla pro majitele permic bez play off budou na první dvě utkání čtvrtfinále rezervována do úterý 14. března včetně. Od středy 15. března již místa nebudou nadále držena, ale budou uvolněna do volného prodeje

– PRODEJ NA POKLADNĚ bude probíhat každý den (tedy i o víkendu) od pátku 10. března vždy od 10 do 17 hodin na pokladně číslo 10 – hlavní vstup do OSTRAVAR ARÉNY (od ulice Závodní)

– DĚTSKÁ VSTUPENKA / BALÍČEK – určeno pro děti do 15 let věku (včetně). Do arény je vstup možný pouze v doprovodu dospělé osoby a u vstupu je věk dítěte nutné prokázat (školním průkazem, ODISkou, pasem atd. – dokladem s fotkou a datem narození dítěte)

– VOZÍČKÁŘI mají vstup na utkání zdarma i s jednou osobou doprovodu (také zdarma), vzhledem k vyššímu zájmu a nízké kapacitě plošiny pro vozíčkáře je ale nutné si místo co nejdříve rezervovat prostřednictvím e-mailu hockey@hc-vitkovice.cz

– nárok na slevu mají pouze držitelé karet ZTP/P, a to 50%. Držitelé karet ZTP nemají nárok na slevu.