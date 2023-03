/PŘÍMO Z BRNA/ Pokud měl někdo naklonit čtvrtfinálovou sérii play off extraligy mezi Vítkovicemi a Kometou Brno na stranu Ostravanů, musel to být on. Útočník Peter Mueller strávil na jihu Moravy čtyři roky, sám říká, že tu byl doma, ale od pondělí miláčkem tamního publika už není. V šesti bitvách nasbíral šest kanadských bodů (3+3), všechny tři branky byly vítězné. Ta poslední ze 77. minuty šestého klání poslala Rideru mezi čtyři nejlepší. „Skvělý pocit,“ netajil se Mueller, byť si od publika vyslechl své.

Atmosféra 6. čtvrfinále play off Kometa Brno - Vítkovice Ridera (26. března 2023). | Video: David Hekele

V prvním zápase střelou zápěstím procedil puk skrze brankáře Dominika Furcha dost na sílu, v pátém duelu neomylnou dorážkou zužitkoval práci Petra Fridricha, a teď přesnou ranou o tyč v přesilové hře rozhodl, že zatímco Vítkovice jdou dál, Kometě začíná dovolená.

„Je to skvělý pocit. Byla to bitva mezi chlapy, mezi týmy. Musíme Kometě přiznat kredit za to, jak tvrdě hráli a bojovali. Ale my se nevzdávali, stále jsme tlačili. Jsme rádi za výsledek, a že jsme se prosadili v přesilové hře, protože ty naše nebyly takové, jaké jsme je chtěli mít. Gól byl hodně důležitý,“ věděl Mueller.

Samotnému se mu ulevilo, když to v početní výhodě konečně klaplo. Poprvé v celém čtvrtfinále. „Říkám si, kdy jindy to prolomit? Nedařilo se to překlopit na naši stranu. Stále jsme se ale drželi systému a dělali vše, co bylo v našich silách. Byla to otázka času,“ řekl sebevědomě americký kanonýr.

„Holík nedělá příliš mnoho faulů, jsem si jistý, že ho to hrozně mrzí, ale jsem teď na druhé straně, takže jsem rád za přesilovou hru a za možnost ukončit sérii. Byla tady skvělá atmosféra a já jsem na kluky hrdý, že jsme to tady zvládli, a jdeme dále,“ dodal.

O jeho letním příchodu z Brna do Ostravy se toho hodně namluvilo a napsalo už v létě, během sezony pak létaly nejrůznější spekulace o možném návratu. Utnout to musel rázným prohlášením až management Vítkovic. „A nakonec jsme se potkali ve čtvrtfinále,“ podotkl Peter Mueller, pro něhož byla tato konfrontace zvláštní.

„Nosil jsem ten dres čtyři roky a tohle město bylo čtyři roky mým domovem, ale můj nový domov je teď v Ostravě. Fanoušci i celý klub mě přijal s otevřenou náručí,“ poznamenal.

Po skončení série si Mueller musel vyslechnout notnou dávku nadávek tribun. „Před prvním zápasem, který jsem tady odehrál, mě přivítali potleskem, což bylo krásné. Poznal jsem tady něco, na co budu vzpomínat po zbytek života, ale jak víte, celé je to o hře, o postupu do dalšího kola. To, že jsme dali gól, bylo skvělé pro nás, ale pro ně zklamáním, takže jsem určitě nečekal, že by mi tady někdo fandil,“ přiznal Peter Mueller.

Že se vítkovická jízda nemusí zastavit ani v semifinále, o tom nepochybuje. „Tohle byl první kopec, na který jsme se museli vyšplhat. Je to velká chvíle pro klub. Celou sezonu se o něco snažíme a není to jen tato jedna série. Musíme se po této sérii dát dohromady a soustředit se na tu další,“ naznačil.

Aktuálně je jasné, že Ostravany čeká buď Sparta, pokud vyřadí mistrovský Třinec, a pokud nikoliv, tak nepříjemný Hradec Králové. „Tak jako tak narazíme na kvalitní tým. Kometa byla po základní části osmá a svedli jsme s ní dobrý souboj. Takže je úplně jedno, koho dostaneme. Musíme do toho dát všechno,“ uzavřel Peter Mueller.