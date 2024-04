Extraligoví hokejisté Vítkovic mají oficiálně nové trenéry. Střídačky mužstva, které v aktuální sezoně skončilo v předkole play off, povede podle očekávání David Bruk. Asistenty kouče, který naposledy vedl Karlovy Vary, budou Vlastimil Wojnar a Pavel Trnka. Ten jediný setrvává z původní sestavy trenérů.

David Bruk. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Kvalitu, zkušenost i progresivitu. To si ostravský klub slibuje od nového triumvirátu. "David Bruk přichází z Karlových Varů, kde vedl dvě sezony extraligový A-tým, k tomu dlouhou dobu působil u mládežnických reprezentací. Vlasta Wojnar patří k novým trenérům, já ho znám ještě ze svého někdejšího působení v mládeži Třince. Je progresivní a o jeho kvalitách svědčí i to, že na Slovensku s původně dost podceňovaným týmem dokázal uhrát před rokem bronz a také letos bojuje aktuálně v semifinále play off," řekl pro klubový web sportovní ředitel klubu Roman Šimíček.

Wojnara a jeho Spišskou Novou Ves čeká v úterý večer proti Košicím sedmý zápas v bitvě o finále slovenské extraligy. "Pavla Trnku asi nemusím představovat a jsem rád, že přijal naši nabídku pokračovat u A-týmu v pozici asistenta trenéra," přiznal Šimíček s tím, že Trnka s Brukem už v minulosti spolupracoval u mládežnické reprezentace.

"Oba se tak dobře znají. Věříme, že nová trenérská trojice bude úspěšná. Za sebe osobně a za všechny v klubu přeji novým trenérům hodně štěstí a úspěchů na lavičce Vítkovic,“ dodal Šimíček.