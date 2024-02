/FOTOGALERIE, OHLASY TRENÉRŮ/ Poslední hokejové derby základní části patří Ocelářům. Úřadující mistři sice v nedělním duelu 43. kola extraligy na ledě Vítkovic brzy prohrávali o dva góly, přesilové hry a zejména čtyři branky ve druhé třetině - včetně sporné v podání Andreje Nestrašila - však zvrátily skóre ve prospěch Slezanů, kteří tak v zaplněné Ostravar Aréně slavili vítězství 6:2. Třemi body zazářili útočník Miloš Roman (2+1) a obránce Jakub Jeřábek (1+2).

Derby Vítkovic s Třincem (4. února 2024). | Video: David Hekele

Domácí na nic nečekali a hned od první vteřiny se do svého soupeře pustili, což jim vyneslo bleskové góly Jakuba Kotaly a Dominika Lakatoše. Navíc nemuselo zůstat jen u nich, dál byl ale Kacetl nepřekonatelný. Třinec se postupně dostal do hry, gólman Klimeš se měl co ohánět a do 18. minuty odolával.

Pak poprvé v přesilové hře skóroval Roman, který na svůj úspěch navázal i po přestávce, kdy vyrovnal. Opět v početní převaze. Třinec si poté vytvořil tlak, Klimeš se několikrát výborně zasáhl, ale vítězné trefě nezabránil on, ani trenérská výzva, když mu Nestrašil vysunul puk zpod betonu.

Ještě do pauzy navíc navýšili náskok skvělou tečí a přesnou ranou Jeřábek, respektive Hrehorčák, a i když se hala v poslední vteřina radovala ze snížení, tak marně. Petr Chlán se prosadil až po uplynutí hracího času. Naděje na jakýkoliv zvrat pak domácím vzal šestý gól Hudáčka.

Trenéři Pavel Trnka (Vítkovice) a Zdeněk Moták (Třinec) hodnotí nedělní derby:

Zdroj: David Hekele

Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec 2:6 (2:1, 0:4, 0:1)

Branky a nahrávky:2. Kotala (Šoustal, Krieger), 3. Lakatoš (Ri. Bukarts) – 18. M. Roman (M. Růžička, J. Jeřábek), 28. M. Roman (M. Růžička, Voženílek), 33. Nestrašil (Voženílek, J. Jeřábek), 38. J. Jeřábek (M. Roman, Adámek), 40. Hrehorčák (Nedomlel, Dravecký), 43. L. Hudáček. Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Lederer, Hlavatý. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 9623.

Vítkovice: Klimeš (41. Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek – Ri. Bukarts, Chlán, Lakatoš – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Kotala, Claireaux, Šoustal. Trenéři: Trnka, Veber, Šimíček.

Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek, Adámek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička – L. Hudáček, Vrána, Kurovský – M. Roman, Holinka, Hrehorčák – Dravecký, Čacho, Haas. Trenéři: Moták a Országh.