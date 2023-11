Nedávno skončil asistent Radek Philipp, teď je jasné, že u extraligových hokejistů Vítkovic nebude pokračovat ani Miloš Holaň. Bývalý skvělý obránce a úspěšný hlavní kouč se po nepovedeném vstupu do sezony, kdy úřadujícím semifinalistům patří až předposlední příčka tabulky nejvyšší soutěže, s vedením klubu dohodl na ukončení spolupráce. Prestižní post opouští na vlastní žádost po téměř třech letech. Ve středu v Pardubicích povede tým stávající duo asistentů Roman Šimíček – Pavel Trnka.

O tom, že Holaň už dále nebude na střídačce mateřského klubu působit, se rozhodlo během pondělí při jednání s majitelem klubu Alešem Pavlíkem. „Tato schůzka se konala v naprosto korektním a profesionálním duchu. Sedli jsme si Milošem Holaněm, rozebrali jsme celou situaci A-týmu ze všech různých úhlů a shodli jsme se na tom, že je potřeba udělat opatření, která budou směřovat jednoznačně k nastartování výkonů a především výsledků našeho vítkovického mužstva,“ informoval Pavlík na klubovém webu.

„Sám Miloš Holaň přišel s návrhem, že by přenechal svůj post hlavního trenéra. Vzájemně jsme se dohodli, že se vydáme touto cestou. Já jsem rád a oceňuji, že ve chvíli, kdy celý vítkovický hokej prochází krizí, jdou osobní ambice stranou a každý je ochotný přinést oběti, aby se znovu začalo dařit a Vítkovice se vrátily tam, kam dle mého, a nejen mého názoru mají patřit a patří,“ pokračoval šéf ostravského klubu, podle něhož se s trenérem rozchází v dobrém a poděkoval mu za tři roky vzájemné spolupráce, které vyvrcholily na jaře postupem do semifinále play off.

„Speciálně děkuji jemu i jeho kolegovi Radku Philippovi za rekordní a úspěšnou minulou sezonu, která se zapsala do klubové historie. Bohužel takový je hokej a někdy je potřeba udělat i taková rozhodnutí, k jakému jsme společně s Milošem Holaněm dospěli,“ podotkl Aleš Pavlík.

Sám Holaň, který je odchovancem HC Vítkovice Ridera, přiznal, že nešlo o jednoduché rozhodnutí. „Díky opravdu nadstandardnímu vztahu s majitelem klubu Alešem Pavlíkem jsem se po dlouhém jednání a probírání situace, ve které se teď mužstvo nachází, rozhodl pro odstoupení z funkce. Na Vítkovicích mi vždy záleželo a záleží, ale došel jsem k názoru, že je potřeba toto rozhodnuti udělat. Vítkovice budou navždy klub mého srdce a třeba se někdy v budoucnu naše cesty opět spojí. Přeji Vítkovicím hodně štěstí,“ uvedl trenér, který vedl tým od prosince 2020 a zachránil ho v nejvyšší soutěži.

Posléze ho dovedl postupně do předkola, čtvrtfinále a v minulé sezoně ke druhému místu v základní části, rekordnímu počtu 102 bodů a do semifinále play off, kde Vítkovice padly v rozhodujícím sedmém zápase s Hradcem Králové v prodloužení. Vstup do aktuálního ročníku však Ostravanům nevyšel. Sice postoupili do play off Ligy mistrů, v extralize jsou ale po čtvrtině soutěže s pouhými třinácti body na předposlední příčce. Teď tým povede duo Pavel Trnka – Roman Šimíček.