Je jedním z neviditelných hrdinů, bez jejichž práce by ale těžko mohl tým fungovat. Fyzioterapeut hokejistů Vítkovic Filip Němec pečuje o zdraví a komfort hráčů ostravského celku už třináct let. „Přišel jsem v srpnu 2010. Vlastně to byla jen taková krátkodobá výpomoc, která se ale nakonec z dvou měsíců trochu prodloužila,“ pousměje se šestatřicetiletý již velmi zkušený člen realizačního týmu.

Kulisa druhého semifinále Vítkovice - Hradec Králové (5. dubna 2023) | Video: David Hekele

Ve své první sezoně byl Filip Němec u toho, když vítkovický klub došel do finále extraligy. „To byl tehdy opravdu velký úspěch. Kabina byla plná skvělých hráčů, legend jako Jirka Burger, Roman Málek, Marek Malík, Viktor Ujčík… Nechci na nikoho zapomenout. Byla tady super parta a já jako nováček si to strašně užil. První sezona a hned medaile. Škoda, že nebyla zlatá, ale i tak to bylo super,“ vzpomene stříbrnou sezonu 2010/2011.

Vítkovice čelí vyřazení a věří v zázrak. Musíme to hodit za hlavu, řekl Krieger

Dnes po dvanácti letech jsou Vítkovice konečně opět dál, než jen ve čtvrtfinále. „Byla to opravdu dlouhá doba čekání,“ přiznává. „Ale těšili jsme se všichni. Play off je i z pohledu naší práce vyvrcholením sezony. Má to jiné grády, než těch dvaapadesát kol v základní části,“ podotýká Němec.

Dlouholetý fyzioterapeut Vítkovic má možnost porovnat nejen úskalí práce během play off a základní části, ale také jak se změnila náplň činnosti v průběhu let. „Změnilo se toho dost. Když to shrnu, tak před těmi třinácti lety to bylo hlavně o manuálních terapeutických technikách. Hráči často využívali klasické sportovní masáže, měkké a mobilizační techniky a podobně. Dnes nám dále k těmto procedurám pomáhá přístrojová terapie typu lokální kryoterapie, ultrazvuková terapie, Game ready, Normatec a další. U hokeje nejste jen terapeut u lehátka, který čeká na klienty. Důraz se zde klade i na další činnosti, které až tolik nesouvisí se samotnou fyzioterapií,“ vypráví Filip Němec.

Šéf Vítkovic rezignoval. Je třeba nést následky za své jednání, řekl Pavlík

„Nároky se zvýšily, to jde s dobou. Dříve jsme například jezdili na venkovní zápasy s týmem autobusem, dnes jezdíme sólo naloženou dodávkou ještě s kolegou masérem Honzou Puškárem a kustodem Martinem Cirklem. A vezeme s sebou spoustu věcí, abychom i venku byli schopní reagovat a pracovat, jako bychom byli v domácím zázemí. S play off se to samozřejmě vše ještě násobí, protože dobrá a účinná regenerace mezi dvěma zápasy ve dvou dnech po sobě je klíčová. Také nároky ze strany hráčů se logicky zvyšují. Vše směřujeme k tomu, aby se hráč mohl soustředit kompletně jen na výkon a vše měl zajištěno,“ líčí Němec.

Před tím, než se naplno začal po vystudování věnovat sportovní fyzioterapii, hrál sám závodně hokej. Takže prostředí, ve kterém se už více než deset let pohybuje, zná velice dobře. S řadou hráčů, které později měl v šatně vítkovického A-týmu, hrával sám.

Pavlík řval na Smoleňáka, že mu ukončí kariéru, napsal Voráček. Vítkovice: Lež!

„Já jsem hrával hokej v Porubě až do juniorského věku, takže jsem se v týmu ještě jako hráč potkal s takovými borci jako Roman Polák, Rosťa Olesz, Lukáš Klimek, Kuba Štěpánek, Vláďa Svačina. Ale oni to dotáhli v hokeji podstatně dál, někteří až moc,“ pousměje se.

Právě fakt, že z hokejového prostředí přišel a s řadou hráčů se znal osobně, mu jeho práci dost usnadňuje. Samotní hokejisté totiž vědí, že sám, ze své zkušenosti ví, co tělo hráče ledního hokeje potřebuje k tomu, aby bylo schopné podat nejlepší výkon

Nebojujeme jen s Hradcem, hlásí šéf Vítkovic. Loukota: Zklamání. Góly? Správně

„Není to jen o regeneraci po zátěži a přípravě před výkonem. Ta hlavní část mé práce – a žádnému hráči to nepřeju – je práce po případném dlouhodobějším zranění, rehabilitace, a jak se říká uschopnění hráče, aby byl zase stoprocentně fit a připraven hrát naplno. Není to snadné, ale děláme, co je v našich silách,“ dodává Filip Němec s tím, že například letošní, zatím velice úspěšná sezona, byla právě z tohoto pohledu vinou řady zlomenin rukou vítkovických hokejistů hodně náročná.