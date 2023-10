/FOTOGALERIE/ Prvním gólem otevřel skóre celého duelu, druhým vyrovnal na 3:3 a poslal klání do prodloužení. Klíčovým mužem Vítkovic v cestě za prolomením série čtyř porážek byl v nedělním zápase 7. kola extraligy útočník Petr Chlán. Čtyřiadvacetiletý centr se tak odvděčil za důvěru trenérům, kteří ho instalovali do první formace k Peteru Muellerovi a Robertsu Bukartsovi.

Děkovačka hokejistů Vítkovic s fanoušky. | Video: Petr Kotala

Přesilové hry. To bylo hlavní téma po utkání. Vítkovice z nich vytěžily tři góly. „Tam se to lámalo, že jsme vydrželi, makali jsme jeden za druhého, bojovali jsme jako tým. Pak se to ukázalo v přesilovkách, že jsme srovnali na 3:3,“ měl jasno Chlán a popsal, co se dělo krátce předtím při oddechovém čase.

„Trenér udělal ještě drobnou změnu, kluci sehráli signál, vyvedlo se jim to, a trefili to do víka. Jsme rádi, že jsme vyhráli,“ hlásil.

„Pětiminutová přesilovka by se měla využít, aby se vyhrálo. Nám se to naštěstí povedlo. Jsem rád, že jsem mohl těmi góly přispět. Brácha měl včera narozeniny, tak jsem rád, že se to dneska tak povedlo,“ usmíval se, přičemž právě zmíněný sourozenec Robert v sobotu zařídil hattrickem výhru juniorky nad Kometou.

Věřil v podobný počin? „Možná nějakým odrazem,“ poznamenal. „Bylo jedno, kdo dá góly, šlo o to, abychom zápas i pro fanoušky vyhráli. Sice za dva body, ale i to se počítá,“ dodal a nezapomněl ani na transparent, který týmu příznivci v hale nechali. „Určitě jsme rádi, že chodí, že za námi stojí a věří nám, i když není optimální období. Jsme rádi, že tady pořád jsou a je plný barák. Nám se s tím hraje lépe,“ prozradil Petr Chlán.

„Byl jsem překvapený, ale fanoušky chápu. Ani my nejsme spokojeni se vstupem do sezony, ale jediné, co můžeme dělat, je pracovat a makat. Jít zápas od zápasu,“ uvedl trenér Miloš Holaň.

Hokejisté Vítkovic (v bílém) v nedělním zápase 7. kola extraligy proti Olomouci.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Chlánovi přitom nebylo příjemné, když ve druhé části Olomouc během 49 vteřin skóre otočila. „Myslím si, že to není poprvé, co vedeme, a soupeř skóre otočil. Já doufám, že se to tímto zápasem alespoň trochu zlomí a začnou nám tam padat i ty nehezké góly. Že se to nakopne, musíme makat jako tým, jako jeden muž,“ pravil odhodlaně. „Za stavu 1:3 těžká situace, hlavy dole, psychika na nic, není to jednoduché, ale nedisciplinovanost soupeře nám pomohla,“ přiznal Miloš Holaň.

Že by si Chlán řekl i stabilní místo v elitní formaci, nechtěl sám hráč hodnotit. „Těžká otázka. Tohle je asi na trenérovi, jak to poskládá, uvidíme, jak zítra odjedeme na Spartu. Mladí kluci nám pomáhají, musíme makat jako mužstvo, je jedno, jaká je sestava. Jde o to, abychom ty body z venku vozili nebo je uhráli doma pro fanoušky,“ prohlásil.

Pochopitelně zmínil i nutnost zlepšení produktivity. „Myslím si, že to je ten náš momentální kámen úrazu. Na 1:0 se venku vyhrát nedá, a i když tlak máme, tak nám ty odrazy, špinavé nehezké góly, prostě nepadají,“ popsal Petr Chlán. „Spousta šancí, ale nedáme z toho gól, to je problém,“ věděl Holaň.

Chlán mužstvu pro úterní náročný boj na ledě silné Sparty věří. „Extraliga je tak vyrovnaná, že to není proti žádnému týmu. Ty týmy jsou stejné, hrají do obrany, každý má dneska video. Samozřejmě v O2 Aréně je nějaký tlak, ale je to o to větší motivace tam vyhrát, uhrát nějaký bod,“ zadoufal Petr Chlán.

On i celé Vítkovice se musí měřit s výsledkovou krizí, což je něco, co v minulém ročníku mužstvo nepoznalo. „Je to změna. Někdo to zažil, někdo ještě asi ne, ale myslím si, že loni jsme taky měli tří až čtyřzápasovou krizi. Přijeli jsme z výjezdu, prohráli jsme doma s Kladnem a Litvínovem,“ vzpomínal Chlán.

„Situace to není jednoduchá, ale musíme pořád hrát jako jeden muž. Jsme rádi, že fanoušci za námi stojí a musíme to zlomit. Čím dříve, tím lépe, na Spartu jet pro nějaký bod. Nemít velké oči, že vyhrajeme titul a podobně, ale prostě jít zápas od zápasu a hrát na maximum,“ uzavřel Petr Chlán.