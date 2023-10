Šest zápasů, pět bodů, dvanácté místo. Špatný úvod sezony. A příznivci se rozhodli dát nelibost najevo. Slušně, kultivovaně. Koneckonců s ním souhlasil i šéf klubu Aleš Pavlík.

„Děkuji ze srdce všem našim věrným a skvělým fanouškům, že nadále stojí za klubem a týmem i v tomto, pro nás nevydařeném, vstupu do extraligové sezony. Cením si tohoto přístupu a do posledního slova a puntíku souhlasím a podepisuji vzkaz, který nám fandové poslali,“ řekl pro klubový web s tím, že věří, že si trenéři i mužstvo vezme tato slova k srdci.

Vzkaz fanoušků Vítkovic do šatny: Stojíme za vámi, ale bojujte! Co na to šéf?