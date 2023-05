/ROZHOVOR/ Finále extraligy už probíhá bez jejich účasti, nicméně nechybělo mnoho, aby proti Třinci stáli právě oni. Fanoušci Vítkovic mají jistě ještě před očima, jak jejich tým v semifinále proti Hradci Králové dotahoval ztrátu 0:3 na zápasy, v sedmém klání stačila jedna úspěšná střela, aby po dvanácti letech došlo na derby v boji o titul. Vědom si toho je i trenér Miloš Holaň. „Možná jsme na to měli, i když vlastně ne, protože jsme nepostoupili,“ říká.

Vyrovnanou bitvu rozhodl na konci prvního prodloužení Oliver Okuliar. „Bylo to o detailech. Žádný zápas neskončil 6:1, či 6:2, šlo o tahání o pár gólech, hrála se prodloužení. Poslední zápas se mohl zlomit na naši stranu, kdy Frigo (Fridrich) v prodloužení ujel a měl to čistě na sobě, že mohl proměnit. Také v přesilovkách jsme to mohli překlopit na svou stranu,“ vzpomíná si Miloš Holaň.

„Nechci být v uvozovkách nenažraný. Finále si všichni přáli, i my. Chtěli jsme postoupit, když se to neuvěřitelně dotáhlo z 0:3 na 3:3. Ale poslední krok jsme neudělali,“ podotkl vzápětí.

V čem byl tedy klíč na úspěch v sérii?

Možná nás trápilo, že se neprosadili střelci. Ti, kteří nám svými góly zařídili postup do semifinále – Mueller s Bukartsem. Naše číslo jedna byl Stezka. Celou sezonu. I v play off. Rozdílový hráč, který nás držel v naději a šanci, že můžeme postupovat dál a dál. Nechtěl bych říkat, že zklamali střelci, je to týmový sport. Ale přesilovky nám nešly, jak bychom si představovali. Nebo jak nám fungovaly dřív. Jsou to maličkosti. I když teď vidíme finálovou sérii. Drobnosti, odrazy puků, je to opravdu i moc o štěstí. Pokud by výsledky byly 6:2, 5:1, tak se o tom nebudeme bavit. Ale když je to fakt jenom o jednom gólu, tak je to prostě i o štěstí.

Ani ve čtvrtfinále vám přesilovky nešly, klapla až poslední.

S Kometou jsme měli dobré přesilovky. Vidíte i ve finále, jak se týmy připravují a jsou důsledné při bránění. Těžko se vám prosazuje. Přesto si myslím, že máme hráče, kteří by si s tím v každém případě měli poradit. Speciální týmy jsou na hru soupeře připravované. Někdy je ale fakt potřeba i šťastného odrazu na hokejku. Obětavost byla extrémní, oslabení jsme měli procentuálně jedno z nejlepších. Je to o maličkostech. Chtěl jsem být se sezonou spokojený, ale vrtá mi to hlavou. Byl to fakt kousíček od toho, abychom šli dál.

To je pravda…

Možná je to umocněné tím, že jsme se z 0:3 dostali na 3:3. Kdyby série skončila 1:4, tak si člověk řekne, že byli lepší. Nebo my něco pokazili. Ale byli jsme fakt blízko. A když vidím finále – tak si říkám: Ježišmarjá, to jsme klidně mohli hrát i my.

Promítáte si, jak byste na tom nyní proti Třinci byli vy?

Právě, že ano. Říkám si, že jsme to v klidu mohli hrát. (směje se) Ale kdoví, každý soupeř je jiný. Spíše mi přijde, že začíná být vidět únava, ale je to strašně vyrovnané. Beton z obou stran a rozhodují maličkosti. Přesilovky, klíčoví hráči, ale je jasné, že si řeknu, proč bychom tam nemohli být i my. Ale nemohli. Tak to je.

Největší hvězda Peter Mueller zazářil ve čtvrtfinále, ale v dalším kole vypadal až otráveně. Jak jste to vnímal?

Možná byl otrávený z toho, že nedává góly a nemůže mužstvu pomoct. Měl nějaké drobnější zranění s tricepsem, prošel virózou, ale spoléhali jsme na to, že rozdílový gól dá. Základní část měl parádní, držel se na bodu na zápas. Kolik jsme měli zlomených ruk, i Peter vypadl pro zranění žeber, měl problémy s kotníkem. V tu chvíli zatáhl Laky (Lakatoš), který nasbíral spoustu bodů a gólů. Ale zase je to o Stezkovi.

Jak jste zmínil, po celou sezonu vás držel…

Aleš udělal obrovský progres. Držel nás kluk, který před dvěma lety chytal za Havířov. Teď podepisuje smlouvu do NHL. To je skok možná větší, než zedník Gewiese do extraligy. (usmívá se) Na něm byla naše hra založená. Ale zpátky k Muellerovi. Od něj jsme góly čekali, je to o týmové práci, ale každý má svoji roli a tu má splnit. I když se soupeř připravuje. Přesto jsou momenty hry, třeba v přesilovce, kdy měl udeřit.

Miloš Holaň ve Vítkovicích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Už víte, kdo bude jedničkou místo Stezky?

Nebude jednoduché ho nahradit. Věřím, že se nám někoho kvalitního sem podaří dostat. Nejen pro mě je nadstandardní gólman základ úspěchu. Něco máme rozjednané, uvidíme, jak to dopadne. Brankář je základní stavební kámen.

Spadá do této kategorie třeba Matěj Machovský?

Jakákoliv jména jsou teď spekulace. Není to jednoduché, pracuje se na tom, sám jsem zvědav, jak to dopadne. Gólmani, které jsme oslovili, jsou pod smlouvami, není to jednoduché. Bude těžké udržet laťku, jakou nastavil Aleš. Věřím, že se to podaří. Nebo o to víc bude muset zapracovat obrana a brankáře podržet.

Uvažujete na posunutím Lukáše Klimeše?

Samozřejmě je to varianta. I když nechytal pravidelně, tak když nastoupil, vždycky předvedl vynikající výkon. Jak pracuje v každém tréninku, tak i on stojí za uvažování.

Projděme si tedy, kdo odchází…

O Stezkovi jsme mluvili. Z obrany Patrik Koch, který má nabídky z NHL. Mrzí mě, že jde pryč, ale určitě budu radši, když bude hrát v NHL, než za Třinec. (usmívá se) Přeji mu to. Nebývá zraněný, nemocný, odehrál prakticky všechny zápasy, pokud zrovna nemá stopku za úlet, který k němu patří. Když je na ledě, soupeř to ví. Klasické Slovačisko, umí přitvrdit, když to soupeř nečeká. Někdy na hraně, ale typ obránce, který nám bude chybět. Jako byl Roman Polák. Každý je nahraditelný, ale je to na přemýšlení, jak ho nahradit typologicky. Odchází i Honza Bernovský.

Proč?

Delší dobu se neprosadil, věřím, že když dostane nabídku jinde, porve se. Přišel z Brna, není to odchovanec, ale odehrál toho v naší mládeži dost. Mrzí mě, že takoví kluci jdou pryč, ale není důvod je držet, pokud stagnují, neposunují se.

Víte kam zamíří?

Mluví se o Varech, ale nechci spekulovat.

Končí i Švéd Tobias Lindberg…

Jako kreativní centr se za ty dva roky neprosadil. Je sice dobrý bruslař, ale má velký deficit v defenzivě, ve vyhraných buly, ale hlavně ve vytváření šancí pro křídla a produktivitě. Tam jsme se rozhodli, že už to nebudeme brát na další sezonu, Navíc je to cizinec, takže by měl být vidět, a to nebyl… Odvedl si asi svůj standard, ale nevím, protože dříve jsem ho neznal. Rozhodli jsme se, že touto cestou nechceme jít. To jsou zhruba ti, co odchází.

Sice ještě není 1. května, ale můžete říct, kdo přijde?

Jména ode mě teď nedostanete. Počkáme, až to klub oznámí, ale věřím, že jsou to jména, která ostravskou veřejnost osloví, že to budou kvalitní hráči. V extralize se prosazují a já věřím, že tohle angažmá jim třeba pomůže ještě k něčemu lepšímu.

Ve veřejném prostoru už kolují jména jako Jan Káňa, či Stuart Percy…

Nechceme to ještě teď pouštět ven. Je strategií klubu na to fanoušky postupně připravit a věřím, že v případě některých jmen budou příjemně překvapeni. A my budeme rádi, že takové hráče sem dostaneme.

Před rokem jste vytáhli Petera Kriegera, či Willieho Raskoba ze Slovenska. Koukáte k nejbližším sousedům opět?

To je otázka na Romana (Šimíčka) s Patrikem (Rimmelem), kteří to mají hlavně na starosti. Ale asi to nebude tak jednoduché. My jsme do poslední chvíle věřili, že kluky, které chceme, udržíme. Holt po úspěchu hráči jdou za lepšími podmínkami. Ale je to okruh hráčů, kteří stojí za to, aby byli sledováni, a nemusí to být jen cizinec typu Kanaďan, Američan, ale jsou to třeba i Slováci, kteří se objevují v reprezentaci. Jenže těch supů kolem je hodně. Kdo bude šikovnější a reaguje dřív, tak je bude mít.

Trenér Vítkovic Miloš Holaň a majitel Aleš Pavlík.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Zmínili jsme Wilieho Raskoba, který v semifinále už toho tolik neodehrál. Z jakého důvodu?

Kvůli výkonnosti. Nechci někoho kritizovat, protože za tu sezonu si to nikdo nezaslouží. Získat 102 bodů, být druzí, hrát celou dobu na špici, dvakrát série třinácti zápasů, kdy jsme bodovali… Ale Willie měl nejdřív problém první dva měsíce, než se srovnal s tím, kde je. My jsme ho brali jako ofenzivního beka, ale samozřejmě i ofenzivní bek musí v první řadě splňovat podmínky bránění. Na defenzivě lpím, ale když se podívám, tak on dostal nejvíce gólů.

Skutečně?

V play off je to sice paradox, ale když on byl v semifinále v sestavě, tak my jsme prohráli. I v posledním sedmém zápase byl u gólu. Je to samozřejmě moje rozhodnutí jako hlavního trenéra a já jsem si za tím stál a stojím. V play off rozhoduje každý gól, on je obránce, který by měl udělat krok nahoru. Hlavně v defenzivní činnosti. Vím, je subtilnější, není tak silný, má výborné bruslení i myšlení dopředu, ale u ofenzivního obránce a jeho času na ledě bych si představoval více gólů. Zvlášť v přesilových hrách. Několikrát to dostane krásně nalité, ale střela nemá razanci ani přesnost a celá přesilovka jde dolů. Navíc vidím, že to ono není ani v tréninku. Pak to u mě ztratí efekt. Nehrál preventivně, jelikož Hradec chodil před bránu, byl tam cítit a on nebyl zrovna úspěšný.

A mladý Matěj Prčík?

Prča bohužel nedostal příležitost. Začalo se dařit Stehlíkovi s Gewiesem a nechtěli jsme to bourat. V sedmém zápase jsem dal radši Raskoba, ale na sedmičku, a věděl, že nebude hrát, pokud se nic nestane. Nakonec Gewi dostal ve třetí minutě do žeber a šel do hry. Pořád ale říkám, že nemáme reprezentanty, kteří by nám odehráli mistrovství světa osmnáctek a dvacítek. A je to vidět. To je i případ Friga (Fridricha). Mám strach, aby ten kluk nezačal stagnovat, protože ti, kteří odehráli MS, prošli mládežnickými reprezentacemi, jsou dneska jinde. Jak jsem zmínil Bernovského. Musí to mít progres. Proto v letní přípravě chci, aby reprezentanti šli s námi. Kdo jiný by měl dostat příležitost? Prča – když si to srovná v hlavě – je jasný obránce do šestky a možná i výše. Obrovský potenciál, dobrá postava, fyzický fond, myšlení. Někdy je kaskadér, ale takový mladý obránce ve Vítkovicích dlouho nebyl. Šanci dostane, i v základu, a záleží na něm, jak to pojme.

Pak tu máme ještě Josefa Krejsu a Krzysztofa Maciase?

U Pepy Krejsy si nejsem jistý, má obrovský deficit s výškou. Je sice energický, ale nevím, jestli to bude stačit. Kdyby hrál celou sezonu někde v první lize a oťukal se v dospělém hokeji, tak by se vidělo, jestli… Není to typ Fleka, Flynna, má vyšší váhu než tihle kluci a bruslení je obrovský deficit. U těchto typů je to základ. Macias je dobrý příklad k tomu, aby mohl něco dokázat. Je v polské reprezentaci, dobrý útočník s dobrým myšlením i střelou. Poctivý, pracuje a dostane šanci. V něm by mohlo něco být.

První čas v extralize dostal i osmnáctiletý Matěj Přibyl…

Mrzí mě, že za novou dvacítka se mu nepovedl turnaj. Ale chtěl bych, aby u nás dostal šanci, protože první zápas, který odehrál, byl super, ve druhém šel trochu dolů, a ve třetím už nehrál. U juniorů to někdy v těch vlnách je. Ale když bude v širším hledáčku dvacítky… Určitě s námi půjde do letní přípravy. I na ledě. Byl bych rád, kdyby tito kluci vyšoupli někoho z naší současné čtvrté pětky, ti se posouvali do třetí a takhle to šlo nahoru.

Když byla řeč o gólmanech, nabízí se i zařazení Darka Bartošák, či Denise Irgla?

O Darkovi nevím, to je možná otázka spíše na Martina Faltra, ale Irgl s námi půjde do přípravy. Ten tu šanci dostane.

Je zřejmé, že Peter Mueller a Roberts Bukarts zůstávají, ale co další hvězda týmu Dominik Lakatoš?

Má u nás smlouvu, ale i klauzuli, že může odejít do zahraničí. To bude otázka jednání, jestli mu něco přijde. Do repre se nedostal, ale sezonu měl dobrou. Budeme čekat, jak to dopadne.

Angažmá Richarda Jarůška bylo jen do konce sezony, že?

Byla to výpomoc do konce sezony, ale seděli jsme se Šimonem (Šimíčkem), budeme se o tom bavit. Momentálně to však není priorita, o kterou nám jde. Ale musím zmínit ještě jednu věc. Poděkovat. Nejprve majiteli a sponzorům, že nám vytvořil takové podmínky, takže jsme si mohli dovolit hráče extratřídy. Jsem rád, že ostravská veřejnost začala na hokej zase chodit, ale vždy se chodí na jména, osobnosti, hráče. Těch tu bylo dost, za čímž stojí i práce Šimona s Patrikem. A zapomenout nesmím ani na svůj realizační tým. Bez kluků by to nešlo. Jsem rád, že se všem na všech frontách dařilo, ale chceme pracovat dál a udržet standard. Laťku. I pro fanoušky a Ostravu, která zase začala žít hokejem.

Pro vás to musela být speciální sezona, viďte?

Jako pro rodilého Vítkovičáka, který tady vyrůstal na Rostislavce a byl tu od přípravky. Vidět zpět nadšené děti, jejich oči, sponzory, kteří se začali o hokeji bavit… Vše je ale podmíněno výsledky, které byly nadstandardní.

Vítkovice se zapsaly do historie i dalším nejdelším zápasem. Jak to s odstupem hodnotíte? Jaké to pro vás osobně bylo?

Snažili jsme se mít pořád čisté hlavy. Neustále opakovat klukům, že je nutné mít pozitivní víru, že se to zlomí na naší stranu. Je to o jednom gólu, někdo tady bude hrdina. Spíše jen pozitiva a neukázat, že já jsem unavený. Hráči vždy hledají stěžejní bod, ke kterému se mohou upnout, a když uvidí, že já jsem skleslý, že to na mě dolehlo, tak by to asi nebyl správný příklad. Obě mužstva si hrábla na dno, pod tlakem jsme ale byli my, protože kdybychom nevyhráli, série by skončila. Zapsalo se to do historie a jsem rád, že jsme toho byli součástí, že jsme to přežili. Na to se vzpomíná.

Lze si z toho něco vzít?

Jsou to obrovské zkušenosti pro hráče i nás trenéry. Před sezonou jsem četl Martina Růžičku, že vyhrávat je nakažlivé. A zkušenosti pak rozhodují. S tím souvisí, že nemáme v mužstvu mnoho lidí, kteří by něco vyhráli. Asi bych je spočítal na jedné ruce. Možná i to hrálo roli u Pardubic, které byly narychlo složené, ale nemají tam mnoho typů, kteří by něco vyhráli. To pak rozhodne ve prospěch Třince, kde jich takových je z dvaceti třeba šestnáct sedmnáct. Loni tam snad nebyl nikdo, kdo by něco nevyhrál. Aspoň v juniorce, nebo na farmě, prostě znají tu cestu. A je to nakažlivé.

Cítíte to na sobě?

Ano. Když jsme byli tak blízko, tak bych chtěl jít dál. Do finále. Jako když jsem přišel, bylo předkolo, udělalo se čtvrtfinále, tak jsem si říkal, že by bylo fajn projít do semifinále. Prostě ještě trošku, ještě trošku, ještě trošku… Ani nevím, jestli třeba Buky (Bukarts), nebo Mueller něco vyhráli. Jsou to hvězdy, ale nikdy nedošli na vrchol. A klub také nedošel až na konec, nemá zkušenost, a třeba proto se neprosadil v semifinále.

Máte nějakou zajímavost spjatou s rekordním zápasem?

Po prvním prodloužení jsme sháněli rychlé cukry, něco na jídlo, protože bylo jasné, že to může být delší. Já jsem měl margotku, tak jsem to dal Igymu (Horylovi, kondičnímu trenérovi), ať se to naloupe. Karotka (asistent Radek Philipp) měl snickers… Nebo Igor řekl, že to brzy skončí a objednával pizzu. Najednou bylo třetí prodloužení a ptali jsme se ho, kde má tu pizzu. (směje se) A on, že rychle zajede to koupit na benzínku. Nebyli jsme na to připravení, byla to nová situace pro všechny. Samozřejmě sportovní gely, rychlé cukry a tak v kabině máme, ale když je to takhle dlouhé, tak je to spíše o psychice. Nevypustit to z hlavy, jít až do konce a věřit, že to tam spadne zrovna vám.

Vždy chcete v další sezoně dojít o krok dál, dosud se vám to daří, takže příští rok by mělo finále vyjít…

Majitel, nebo sportovní úsek mají tyto cíle. Kdo by neměl? Také chci vyhrát titul. Ale před sezonou to nerad říkám. Samozřejmě ten další krok bych chtěl, ale třeba Stezka nám odchází, musíme počkat, jestli se ho podaří nahradit. Hrana úspěchu a neúspěchu je těsná, ale nebudeme si nalhávat, že s jídlem roste chuť.

To nepochybně…

Je za tím spousta práce a musíme si uvědomit, kolik zápasů jsme vyhráli „loupeží“. Proto bychom měli zůstat při zemi a nemít vzdušné zámky, nebo velkohubá prohlášení. Lidé to chtějí slyšet, to je pěkné, kdo by nechtěl vyhrát ligu, ale cesta k tomu je dlouhá. A když jsme viděli Spartu, nebo Pardubice, jasní favorité, kteří se to nebáli vyhlásit, a pak vypadnou ve čtvrtfinále, tak k čemu pak ta práce je? Radši mám v sobě nastavenou postupnou radost, než ji mít na začátku sezony, a pak se nedostat ani do play off.