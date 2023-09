/FOTOGALERIE/ V minulé sezoně si po dlouhých letech hokejová Ostrava zopakovala, jaké je to hrát na špici extraligové tabulky, potažmo na jaře pak i semifinále play off. Teď by na to ve Vítkovicích rádi navázali, z dobytých pozic nemíní ustoupit ani v novém ročníku, který zahájí doma v pátek proti silným Karlovým Varům. „Chceme být konkurenceschopní a hrát nahoře,“ oznámil opět rázně sportovní manažer Ridery Roman Šimíček.

Hokejisté Vítkovic a fanoušci při autogramiádě. | Video: David Hekele

Bývalý útočník před rokem na předsezonní tiskové konferenci vyhlásil jasný cíl: semifinále! Někomu to připadalo smělé, vedle sedícího kouče Miloše Holaně tím možná trochu zaskočil. O pár měsíců později se to stalo realitou, navíc Vítkovice byly jen krůček od historického obratu z 0:3 na zápasy. V prodloužení sedmého duelu ale naplněnou Ostravar Arénu zmrazil gól Olivera Okuliara.

Na prahu nových bojů ovšem Ostrava vyhlíží další úspěch. A možná ještě větší. Proč ne? Od nástupu Miloše Holaně se daří pravidlo: co rok, to krok dopředu. Předkolo, čtvrtfinále, semifinále… „Začnu?“ otázal se před novináři Šimíček Holaně.

OBRAZEM: Vítkovice vezou z Finska bod, s Ilves vedení neudržely. Co řekl Holaň?

Když trenér přikývl, sportovní šéf spustil. „Prvně musíme být zdraví, všichni v pohodě, kolečka zaseknout, jak mají, a pak se mohou dít velké věci. Ale nejsme sami, kdo to chce,“ měl jasno Šimíček. „Udělalo se pro to maximum, příprava byla kvalitní, takže se nebudu za nic schovávat. Našim cílem je top čtyři, porvat se o stupínky nejvyšší a dostat se do finále. Ale bude to těžká cesta a důležitá bude i podpora fanoušků,“ doplnil Roman Šimíček.

Ostravany bude nejvíce bolet odchod brankáře Aleše Stezky a obránce Patrika Kocha, dále už v kádru není trio Krenželok, Lindberg, Bernovský. Mezi opory by se měli zařadit z posil gólman Matěj Machovský, zadák Stuart Percy a střelec Jan Káňa. Dalšími novici jsou Vojtech Zeleňák a Francouz Valentin Claireaux.

Dresy HC Vítkovice Ridera pro sezónu 2023/2024.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

OBRAZEM: Vítkovice v Lize mistrů poprvé narazily, ve Finsku je přehrálo Lahti

Vítkovice odehrály kromě dvou příprav s Olomoucí tři zápasy na turné po Švýcarsku, doma a venku po dvou kláních v Lize mistrů. Pozitivní zprávou je, že minulý týden ve Finsku byl na ledě i kanonýr Peter Mueller. „Bylo to tak komunikováno od léta, věděli jsme to, jen jsme čekali na vhodnou dobu, kdy naskočit do zápasu, ať se něco neuspěchá. Měli jsme to nastavené, že odletí do Finska a odehraje aspoň jeden zápas,“ prozradil Šimíček s tím, že americký útočník je v pořádku. „Nebylo znát, že by měl nějaké zdravotní problémy. Věříme, že to bude dál. A nejen u něj,“ dodal.

Miloš Holaň však přiznal, že tato dlouhá absence byla velkou komplikací. „Neměli jsme šanci vyzkoušet jiné alternativy. Asi budeme sázet na starou spolupráci,“ odhalil. „Nebude to ale jen o Peterovi. Budeme spoléhat na týmový výkon. Nejsme individuality, ale celé mužstvo. Ega musí stranou,“ podotkl důrazně.

VIDEO: Dres pokřtěn. Vítkovice otevřely s fanoušky sezonu, podívejte se

Právě Liga mistrů a konfrontace se Švýcary a Finy byla školou. „Ukázalo to, jak se hraje evropský hokej. Je to rychlejší, náročnější na dovednosti s kotoučem, provedení. V Lahti jsme se nedokázali připravit na rychlost, byli jsme zaskočení, celý zápas to jen honili a neudrželi krok. V Tampere už to bylo jiné, byli jsme lepší, ale prohráli jsme po nájezdech,“ uvedl kapitán Dominik Lakatoš.

Holaň jde do sezony s jednoduchým heslem: pokora, respekt, zdravé sebevědomí. „Minulá sezona skončila a hlavy musíme mít nastaveny jinak. Nechci říct, že budeme ostatním v trnem v oku, ale kolem bude hodně šelem, které nás chtějí porazit. Už nebudeme překvapením, všichni nás budou brát vážně. Jsme rádi, že jsme si takovou pozici vydobyli, a zejména doma chceme udělat tvrz, kde nikdo nebude jezdit rád,“ uzavřel Miloš Holaň.