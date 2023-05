/FOTOGALERIE/ Neuplynul ani měsíc od konce v play off minulého ročníku, spousta fanoušků má jízdu celou sezonou ještě v hlavách, a hokejisté Vítkovic už rozjeli přípravu na ten nadcházející. Mužstvo, byť zdaleka ne kompletní, se v pondělí sešlo v Ostravě na prvním tréninku. „Oproti předchozím dvěma letům, kdy jsme u mužstva, jsme začali o něco dříve,“ přiznal trenér Miloš Holaň.

Atmosféra sedmého semifinále Vítkovice - Hradec Králové (15. dubna 2023). | Video: David Hekele a Petr Kotala

Druhé místo po základní části, semifinále vyřazovacích bojů, v němž vypadli až gólem v prodloužení sedmého klání. Několikrát vyprodaná Ostravar Aréna, hokej v Ostravě prostě bavil. Vše je ale pryč, nastal čas se koukat dopředu. Extraliga sice začíná až za čtyři měsíce, Vítkovice však čeká spousta výzev.

Kromě domácí scény pak také ta mezinárodní, jelikož po letech budou v Lize mistrů. „Sešli jsme se po kratší dovolené, ale věřím, že natěšení a že příprava bude zase velice kvalitní,“ uvedl Miloš Holaň.

Olesz o sezoně, „mateřské“, návratu do Vítkovic, i kariéře: Končit ještě nechci

První den se nesl v atmosféře přivítání, potažmo testů, které hráče následně rozdělí do skupin, jež budou od úterý trénovat spolu. Oželet museli trenéři účast sedmičky hráčů. Dva – Mario Grman a Roberts Bukarts – aktuálně startují na mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku. Kvartet Peter Mueller, Peter Krieger, Willie Raskob a Stuart Percy se k týmu připojí v létě, kdy se začne trénovat na ledě. „A volno dostal ještě Machovský, protože měl sezonu delší než my. Tito hráči k nám přibydou později. Někteří mají samozřejmě individuály,“ vysvětlil Holaň. „Jinak se nám ale sešlo prakticky všechno,“ dodal spokojeně.

Vítkovický kádr zároveň doplnila desítka juniorů. To ostatně Holaň při závěrečném hodnocení po konci sezony slíbil, že chce, aby mladí dostali příležitost se ukázat.„Někteří s námi už letní přípravou prošli loni, někteří jsou noví. Máme tady kluky, kteří mají potenciál do mládežnických reprezentací, což jsme vyhodnotili jako správnou volbu, aby si právě tito hráči takzvaně přičichli k přípravě mužské kategorie. Pro nás trenéry je to zase dobrý obrázek o tom, jak daní kluci pracují v létě, abychom je poznali osobně po charakterové stránce a v otázce přístupu,“ prozradil Miloš Holaň.

Vítkovice permice ani po úspěchu nezdražují. Stojíme o fanoušky, hlásí z Ostravy

Zároveň si hráči museli zvykat na jednu novinku. Jako kondiční kouč je nyní povede Tomáš Bystroň, který nahradil Igora Horyla, jenž po patnácti letech skončil. „Dosud pracoval v mládeži, především pro juniorku. Z osobního hlediska ho znám už z doby, kdy jsem trénoval v Porubě a využíval jsem jeho služeb pro mužstvo v první lize. Takže vím, jak pracuje a věřím, že to bude zase nový náboj i pro hráče. Změna, která něco nového přinese,“ zadoufal Miloš Holaň.

První dva týdny budou Vítkovice v Ostravě. Na přelomu května a června se přesunou k tradičnímu soustředění v Nízkých Tatrách na Slovensku. „Od úterý už tedy na skupiny, vesměs mladí – staří, ale podle silových možností a v tomhle směru budeme pokračovat až do konce týdne. Ještě se v každém dnu objeví určitý test fyzické připravenosti. Tolik k rozjezdu letní přípravy,“ uzavřel Miloš Holaň.