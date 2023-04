/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nejen hráči, funkcionáři a fanoušci se musí připravovat na variantu, že sedmé semifinále extraligového play off mezi hokejisty Vítkovic a Hradce Králové (od 15.30 hodin) bude dlouhé. Nachystané jsou také stravovací zařízení Ostravar Arény, aby i v eventuálním prodloužení bylo co prodávat. „Máme všeho dostatek. Snad,“ usmívá se při krátkém povídání pro Deník vedoucí hlavního bufetu z Ruské ulice.

Fanoušci při utkání Vítkovice - Hradec Králové (15. dubna 2023) | Video: David Hekele

Je zhruba hodina a půl do úvodního buly duelu rozhodujícím o tom, kdo vyzve v boji o titul třinecké Oceláře. Hráči obou týmů se rozcvičují na chodbách fotbálkem, pořadatelé si upřesňují, kdo kde bude, a co má na starosti, přicházejí první fanoušci z necelých deseti tisíc. Je totiž vyprodáno. A všichni jsou nastavení na to, že sobotní hokejový večer může být sakra dlouhý. „Nebude. Vyhrajeme v základní části a půjdeme do finále,“ hlásí paní u služebního vchodu, která kontroluje akreditace.

Vítkovice po rekordním zápase: Sen o zrušení tréninku i únik informací o nákupu

V bufetech umývají poslední půllitry, kontrolují, zda je vše na svém místě. Jsou nastartovaní. Panuje napětí, ale i natěšení. „Je otázkou, zda se počítalo s výhrou v Hradci,“ usmívá se Danka, která u jednoho z nich prodává, když dostane otázku, zda jsou zásoby širší, než obvykle. „Teď máme pět beček na bufetě, ale každý to má jinak. Záleží i na počtu výčepů,“ vysvětluje vzápětí kolegyně Andrea.

Psychicky jsou na možnost, že dění v hale protáhne, připravené. „Musíme. Ale není to pro nás nic nenormálního. Jsme zvyklé z Oktagonu,“ poukazuje na turnaje organizace MMA, které běžně trvají šest hodin a přetahují přes půlnoc.

TROJNÁSOBEK OBVYKLÝCH ZÁSOB

Shodují se však, že přesnější čísla budou mít šéfové. Podobný názor má i Martina v bufetu o kousek dál. „Já mám velkou svačinu. Chcete chleba se škvarky?“ vtipkuje. „Vzala jsem si dvě minerálky,“ podotýká vedle stojící dobře naladěná parťačka. „Já myslím, že toho bude tak o padesát procent víc, aby nedošlo,“ míní Martina.

Za jak dlouho se vyprodalo rozhodující semifinále Vítkovice - Hradec v Ostravě?

„Jsme připravení, je toho dost, ale to bylo i minule, kdy nám také pivo nedošlo. Aspoň u nás. Také ale záleží, kolik máte otevřených výčepů. My už v závěru měli jen jeden, takže pivo bylo,“ popisuje u bufetu ještě opodál další z prodávajících. „Navíc lidi nejvíc chodí o první a druhé přestávce, pak před prodloužením a v něm už zdaleka tolik ne. A s jídlem je to podobné. Je však otázkou, jak to bude, protože se zítra nejde do práce. O víkendu to může být jiné, než přes týden,“ dodává vzápětí.

A jaká je realita? „Vždy rozhoduje návštěvnost a délka utkání, takže na základní část toho máme vždy víceméně stejně,“ přibližuje vedoucí prodejny u vstupu z Ruské ulice, který si přál nebýt jmenován. „Zrovna včera jsem si ale dělal rešerši těchto věcí a máme toho třikrát víc, než v zápasech proti Hradci v základní části. Věříme, že je všeho dostatek, ale těžko se to odhaduje,“ přiznává šéf.

Cola i energeťáky, fantom Vítkovic Stezka chytil 77 střel: Chceme i druhý rekord

„Vždyť v Hradci po prvním prodloužení také všechno došlo, ale pak se někde pivo objevilo, protože ho sehnali z hospody za dvojnásobnou cenu,“ připomíná čtvrteční dění dlouhé přes šest hodin na východě Čech.

Jeho tým je plně nachystán. „Všichni už vědí, co je čeká. Navíc v těch nejvytíženějších bufetech už ani nerozlišujete, jestli se hraje, nebo je přestávka. To jedete v kuse,“ zakončuje vedoucí.

Bude tentokrát stačit na určení druhého finalisty šedesát minut, nebo se dočkáme dalšího maratonu?