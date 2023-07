/FOTOGALERIE, VIDEO/ Rozdělení na dvě skupinky – obránce a útočníky – vyjeli v pondělí dopoledne poprvé na led v rámci přípravy hokejisté Vítkovic. A téměř kompletní. Chyběl pouze americký útočník Peter Mueller. „Má starší zranění,“ zdůvodnil trenér Miloš Holaň s tím, že trenérský štáb je natěšený na další práci. Stejně jako hráči. On sám si vyčistil hlavu dovolenou v Americe.

Vítkovice na ledě. | Video: David Hekele

První období po volnu, jež hráči vyplnili individuálními plány, stráví vedle ledu i v posilovně. „Je to těžká fáze začátku, protože od třetího týdne začínáme se zápasy. Máme trip ve Švýcarsku, proto se kondici chceme věnovat teď, potom už jich nebude tolik. Zápasů, včetně Champions League, bude dost,“ řekl Miloš Holaň.

Ostravané se musí vyrovnávat s obměnou kádru, řadou odchodů. Těmi nejcitelnějšími byly konce brankáře Aleše Stezky a obránce Patrika Kocha, jež zamířili do zámoří. „Věřím, že je noví hráči nahradí,“ zadoufal Holaň při pomyšlení na jména Matěje Machovského, Jana Káni, Stuarta Percyho a dalších.

Roberts Bukarts a Miloš Holaň.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Určen byl i kapitán. Po konci Lukáše Krenželoka dostal „céčko“ Dominik Lakatoš, u něhož se nenaplnily spekulace o odchodu do KHL. „Nevím, jestli o mě byl zájem, nemám tušení. Každopádně jsem tu a asi takový zájem nebyl,“ prohodil jen útočník, jehož čeká etapa seznamování se s novou výstrojí. „Bolí to dost. Zkoušíme nové věci, je to náročné, ale první týden se musí vytrpět,“ přiznal.

„Já řeším jen to, že je tady. Žádnou jinou informaci jsem vedle toho nedostal, takže jsem spokojený,“ potvrdil Miloš Holaň, který s kolegy zvolil za zástupce Petera Muellera a nově Rastislava Deje.