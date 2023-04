Semifinále v Ostravě za rohem, Vítkovice pustily do online prodeje i kotel

V podstatě už jen hodiny dělí hokejové fanoušky v Ostravě od vypuknutí očekávaného semifinále extraligového play off mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové. Očekává se, že Ostravar Aréna bude v úterý i ve středu (vždy 17.30 hodin) zaplněná, že by však bylo už nyní vyprodáno, to zdaleka ne. V pondělí dopoledne zbývalo ještě více než tisíc vstupenek. „Zrovna pouštíme do on-line prodeje i sektor C2,“ řekl Deníku tiskový mluvčí klubu Zdeněk Janiurek.

Děkovačka hokejistů Vítkovic s fanoušky (27. března 2023). | Video: David Hekele