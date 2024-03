/FOTOGALERIE/ Sotva play off začalo, už jsou jedno utkání od konce sezony. Hokejisté Vítkovic neurvali v předkole vyřazovacích bojů extraligy ani jeden venkovní bod, v Hradci Králové po středeční prohře (3:4) padli i o den později, opět o gól, tentokrát tečí Kevina Klímy 0:1, v sérii jsou pozadu už 0:2 na zápasy a v sobotu budou doma odvracet odjezd na dovolenou.

Obě klání na východě Čech měly z pohledu Ostravanů pár spojitostí. Vůbec jim nejde hra pět na pět, mají menší počet střel i šancí, a drží je především fantastický gólman Lukáš Klimeš, který lapil celkově již 66 z jednasedmdesáti střel.

Za vše hovořilo pozápasové hodnocení kouče Pavla Trnky. „První třetina z naší strany nebyla úplně hrůzostrašná, druhá ale byla šílená. Tam za nás nastoupil jen gólman. Ve třetí jsme si znovu začali vytvářet šance a nějak hrát, ale s takovou hrou, která trvá jen pár minut, nemáme šanci uspět,“ byl kritický.

Podobně mluvil i obránce Matěj Prčík. „Ve druhé třetině jsme úplně přestali hrát, což se nesmí opakovat,“ kroutil hlavou a nedokázal si vysvětlit, proč mužstvo zabralo až v závěru.

V čem se Ridera oproti úvodnímu duelu zlepšila, je disciplína. To ale platí i pro soupeře, tudíž v odvetě nebyla téměř možnost využít početní výhodu. „Je to play off, takže přesilovky rozhodují. Jen tak dál. Na tom se musíme udržet,“ měl jasno devatenáctiletý mladík Vítkovic, které ale trápí hra při rovnovážném stavu hráčů na ledě.

Zatím při něm neskórovaly. „To je věc, kterou musíme zlepšit, zapracovat na ni,“ uznal Prčík, přičemž i on měl blízko k překonání královéhradeckého gólmana Lukáše Paříka. Nepodařilo se, puk zůstal jen na čáře. „Všichni jsme doufali, že to bude branka, bohužel chyběly nějaké centimetry. Je to život,“ prohodil Prčík.

Podle jeho slov tým ani kousek nad propastí neskládá zbraně. „Už jsme to zažili, nevidím důvod, proč bychom to jako loni nemohli dotáhnout. Máme jim co vracet. Domů se vracíme s tím, že urveme dva zápasy, zlomíme to a pojedeme ještě do Hradce,“ oznámil odhodlaně Matěj Prčík.

Vítkovice vidí vklad do dalšího boje ve zmíněné závěrečné dvacetiminutovce. „Měla by to být cesta,“ nastínil Pavel Trnka. „Ukázalo nám to, že jsme stejní kluci jako oni a můžeme s nimi hrát vyrovnanou partii. Musíme si domů přenést to nasazení,“ líčil Matěj Prčík.

A co Dominik Lakatoš? Není načase vytáhnout do hry nejproduktivnějšího hráče týmu? „To lze čistě hypoteticky, ale on není zdravý. Informace, kterou máme, je, že je zraněný, takže se na to těžko odpovídá,“ reagoval na závěr Pavel Trnka.