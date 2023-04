/ROZHOVOR/ Bylo jen pár minut po konci rozhodujícího semifinále, když přišel mezi novináře. Jako kapitán, který dovedl svůj tým v play off hodně daleko. Na celkové čtvrté místo v ročníku. Přesto slova během sedmiminutového rozhovoru hledal Dominik Lakatoš po porážce 3:4 na zápasy od Hradce Králové jen složitě. „Mrzí nás to. Bohužel je to pryč, nedokázali jsme to,“ opakoval několikrát lídr Vítkovic, který bodoval v šesti ze sedmi zápasů série.

Kulisa sedmého semifinále Vítkovice - Hradec Králové (15. dubna 2023) | Video: David Hekele

Co se vám honí v tuto chvíli hlavou?

Mrzí nás to… Je to pro nás rána, protože jsme se dostali ze stavu 0:3 na 3:3 na zápasy a ten poslední jsme nezvládli. Na druhou stranu, když se nad tím povznesu, tak jsme dokázali to, že máme sílu… Těžko se mi to ale hodnotí. Každý zápas byl vyrovnaný, bylo to o gól, čtyři, nebo pět prodloužení, takže klobouk dolů před oběma týmy. Nezbývá, než poblahopřát Hradci hodně štěstí do finále.

Pohádka Vítkovic bez happy endu. Holaň: Ostrava zase žila hokejem. Co rozhodlo?

Po rekordním zápase jste z Hradce přijeli až nad ránem. Asi nebylo moc času na regeneraci. Kde jste brali síly?

To se odvíjí už od léta, jak máte natrénováno, jak dřete… My jsme sílu ukázali, ale je škoda, že jsme to neproměnili ve vítězství.

Co jste si v kabině řekli po takové sérii a čtvrtém místě?

Mrzí nás to, neskrývám, že jsme chtěli více. Je to hezké být mezi top čtyřkou, ale když jsme se už dostali z toho stavu 0:3 na 3:3, tak to bylo velice blízko. Měli jsme spoustu šancí na to, abychom si to vzali, ale nestalo se. Bohužel je konec.

Finálový sen se rozplynul! Vítkovice zmrazil Okuliar, proti Třinci Hradec

Změnilo se u vás něco po vyrovnání série a možnosti dosáhnout na historický obrat?

To se tak asi nedá brát. Samozřejmě, když prohráváte 0:3, tak nemáte co ztratit, a jdete do toho jako o život. To stejné ale bylo dneska za stavu 3:3. Ta pointa je stejná. My jsme nic neměnili, hráli jsme svoji hru, hráli jsme s Hradcem výborný hokej. Jen jsme to bohužel nedokázali.

V úvodu se zranil Petr Gewiese. Zatrnulo vám?

Koukali jsme, že to bude asi něco vážnějšího. Doufáme, že bude co nejdříve v pořádku, aby se zapojil do procesu.

Jak moc vám chyběl v dalším průběhu?

Každý hráč, který chybí, je cítit. Měli jsme výbornou sezonu, výborně poskládané lajny a tým, perfektní partu… Dokázali jsme se vůlí dostat v semifinále zpátky, ale bohužel je to pryč.

Víc piva i klobásek. Vítkovické bufety byly na dlouhý hokejový večer připraveny

Šanci vám dal Aleš Stezka, který chytil trestné střílení. Cítili jste, že tohle je příležitost?

Samozřejmě. Aleš nás držel celou sezonu. Nebo dvě sezony. Je to nadprůměrný gólman, neuvěřitelné, jak nás držel. Klobouk dolů před ním, co na něj šlo, a co dokázal pochytat.

Výbornou práci odvedl v devětatřiceti letech i veterán Lukáš Krenželok, viďte?

Klobouk dolů. Já jsem měl možnost s ním hrát ještě v Liberci, když mi bylo sedmnáct osmnáct let. Byl to jeden z mých mentorů, měl jsem tu čest s ním hrát v lajně tehdy i teď. Strašně si ho vážím jako hráče i člověka. Je to neuvěřitelný bojovník i hokejista.

Vítkovice po rekordním zápase: Sen o zrušení tréninku i únik informací o nákupu

Říká se, že velká vítězství se rodí z velkých proher. Máte povědomí, jestli osa týmu zůstane, aby na tenhle úspěch šlo navázat?

Nemám tušení. Teď je brzy, teprve jsme skončili, a tým se bude budovat. Někdo nový stoprocentně přijde, někdo z nás třeba odejde. To je hokejový život.

A co vy jako kapitán? Potáhnete to dál?

Jak už jsem řekl… Změny se stávají a uvidíme, co nám přinesou další zítřky.