VIDEO: Vítkovice v euforii! Jak slavili hráči s fanoušky postup do semifinále?

/VIDEO PŘÍMO Z BRNA/ Dlouhé minuty po vítězné trefě Petera Muellera a postupu přes Kometu Brno do semifinále extraligového play off trávili hokejisté Vítkovic na ledě Winning Group Arény. Nejprve si podali ruku se soupeřem a poté se vypravili do rohu haly, kde sídlil hlouček jejich fanoušků. Jak slavili velký úspěch s celým týmem, potažmo posléze jen s brankářem Alešem Stezkou, se můžete podívat v krátkém videu Deníku.