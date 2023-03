/PŘÍMO Z BRNA, VIDEO Z KABINY/ Hotovo, vymalováno! Hokejisté Vítkovic jsou po dvanácti letech v semifinále play off extraligy. Svěřenci kouče Miloše Holaně zvládli udělat poslední krok, v pondělním šestém čtvrtfinále vyhráli gólem kanonýra Petera Muellera v přesilové hře ze 77. minuty na ledě brněnské Komety 4:3 po prodloužení, na zápasy 4:2 a postupují dál. Soupeře se Ostravané dozvědí v úterý, nebo ve čtvrtek, nicméně již teď je jasné, že jím bude pražská Sparta, či Hradec Králové.

Atmosféra 6. čtvrfinále play off Kometa Brno - Vítkovice Ridera (26. března 2023). | Video: David Hekele

Po celý průběh vyřazovacích bojů přitom Vítkovicím početní výhody nešly. Udeřily však v pravou chvíli. Jihomoravany vyšel draho faul Petra Holíka v čase 76:12, který americký útočník potrestal po deseti vteřinách a třetí vítěznou trefou v sérii ukončil svému bývalému klubu sezonu. „Konečně jsme ji zahráli dobře. Dřív chybělo štěstí, góly jsme z nich nedávali. Teď jsme dodrželi náš systém, udělali co měli, a já se jen snažil zamířit co nejpřesněji to šlo,“ popsal klíčový moment Mueller.

Ke Kometě má vztah, bylo to pro něj speciální čtvrtfinále. „Není tajemství, že přes rok bylo hodně spekulací, můj příchod byla v létě velká zpráva. První play off tady a hned Kometa. Holík fauloval, určitě se z toho necítil dobře,“ odhadoval Peter Mueller.

Smutným hrdinou duelu byl i brankář Dominik Furch. Chytal skvěle, stejně jako na druhé straně Aleš Stezka, ale ránu Muellera neviděl. „Hrají to stejně dobře celou dobu, že přede mnou stojí hráč, který odvádí skvělou práci. Hlavní kredit patří, myslím, Kalusovi,“ ocenil gólman Komety.

„Jsem rád, že se to povedlo, ale celý tým hrál obětavě. Ubránil oslabení, víme, že Kometa má fantastickou přesilovku. Tam byl základ úspěchu. A když měli šanci, Aleš podržel,“ hodnotil obránce Jakub Stehlík, který se na výsledku podílel gólem a asistencí.

Trenér Miloš Holaň, jemuž během utkání ze sestavy kvůli zranění vypadl Dominik Lakatoš a v prodloužení, vyjma přesilových her, i Roberts Bukarts, věřil, že přesilovka jednou v pravý čas vyjde. „A ono to vyšlo. Jako v pohádce. Hráč, který tady hrával, tak ho zlomil na svou stranu,“ vyznal se kouč Vítkovic.

„Ale Brnu musím poděkovat za parádní a vyrovnanou sérii. Bylo to jen o detailech, pro Vítkovice je to obrovský úspěch, a zásluha všech lidí, kteří se na tom podílí. Od majitele sponzorů, sportovního úseku, realizačního týmu a hrdiny jsou hráči. Ti by měli sedět tady, ale jsou v kabině, kde oslavují, protože si to zaslouží za to, co předvedli. Ještě není konec, ale užíváme si to,“ poznamenal Miloš Holaň.

Šéf domácí střídačky Patrik Martinec neměl svým hráčům co vytknout. „Smekám klobouk, jak se k tomu postavili, a že tam nechali vše. Bohužel, v prodloužení může vyhrát jen jeden. O ten gól byly Vítkovice možná lepší,“ uznal s tím, že ho mrzela inkasovaná branka na 2:2 v závěru druhé třetiny. „Byl z mého pohledu nesmyslný a zápas asi zlomil,“ pronesl Martinec.

„Celá série byla o detailech, skvělých jednotlivcích, zejména gólmanech. A pak speciálních týmech, kdy se sice píše jen o neproměněných přesilovkách, ale to by se mělo i o těch, kteří mají spousty zablokovaných střel. Čtvrtfinále možná zlomil asi pátý zápas ve Vítkovicích, ale to tak bývá,“ dodal Patrik Martinec.

Na soka si ostravský celek ale musí počkat. Určí mu ho série mezi Spartou a Třincem, kde vedou Oceláři 3:2, a v úterý budou moci uzavřít svůj postup. Pokud by se tak stalo, narazí Vítkovice na Hradec Králové. Pakliže Pražané boj proti úřadujícím mistrům otočí, půjdou Vítkovice na ně. „V tuhle chvíli je to jedno, oba jsou těžcí soupeři. Bude to jako s Kometou,“ uzavřel Mueller.

Kometa Brno – Vítkovice Ridera 3:4 PP (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky:22. Flek (Koblížek), 24. Okál (Horký, Ščotka), 44. Kundrátek (A. Zbořil, Strömberg) - 7. Roberts Bukarts, 40. Roberts Bukarts (J. Stehlík, Mueller), 42. J. Stehlík (Kotala, M. .Kalus), 77. Mueller (Raskob). Rozhodčí: Hejduk, Kika – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 7700 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek, Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši, R. Černý – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Ondráček, Strömberg, Koblížek – Zaťovič, Zembol, Zbořil. Trenér: Martinec, Modrý, Otoupalík a Horáček.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – L. Krenželok, Dej, Lakatoš – Jarůšek, Kotala, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický – Lindberg. Trenéři: Holaň a Philipp.