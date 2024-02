/VIDEO S HODNOCENÍM TRENÉRŮ, FOTOGALERIE/ Pátá výhra v řadě a naděje na – pro předkolo play off – výhodné osmé místo po základní části stále žije. Dokonce je velmi reálná. Hokejisté Vítkovic uspěli v úterním slavnostním duelu 50. kola extraligy doma nad Kometou Brno i podruhé během jednoho týdne, tentokrát 2:0, když dlouhé gólové sucho ukončil ve třetí třetině dvěma zásahy lotyšský útočník Rihards Bukarts, nedávná posila Ridery. Ostravané tak mohou věřit, že vyřazovací boje začnou za pár dní na vlastním ledě.

Fanoušci při utkání Vítkovice - Kometa Brno (27. února 2024). | Video: David Hekele

Hlavně úvod klání se nesl v lehce slavnostním duchu. Vítkovice se zapojily do oslav sta let Velké Ostravy, což hráči připomněli retro dresy a fanoušci v kotli svými choreografiemi. Na ledě pak byli aktivnější domácí, kteří měli několik náznaků šancí, kdy to na tribunách jen zahučelo, ale o radost je připravila nepřesnost.

A jak to tak bývá, málem udeřilo na druhé straně. Flek se hnal osamocený na Klimeše, vítkovický brankář ale zazářil.

Ve druhé části byl k vidění opatrnější hokej, z něhož vyčnívaly možnosti Barinky a opět Flek. Bezbrankový stav se však neměnil, což platilo do 49. minuty, kdy si cestu skrze defenzivu hostů našel Rihards Bukarts, jehož střelu sice gólman Furch vyrazil, ale jen do brusle svého spoluhráče, od níž puk zamířil do sítě.

I zásluhou skvělého Klímeše, který i potřetí vychytal únik Fleka, domácí už minimální náskok udrželi, v závěru ho naopak ještě navýšil znovu Rihards Bukarts, potřetí v řadě udrželi doma nulu a sunou se tabulkou nahoru.

Hodnocení trenérů:

Zdroj: David Hekele

Vítkovice Ridera – Kometa Brno 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 49. Ri. Bukarts (Mikuš, Jeřábek), 60. Ri. Bukarts (Ro. Bukarts, Krieger). Rozhodčí: Šír, Mrkva – Rampír, Axman. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5748.

Vítkovice: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, R. Jeřábek, Stehlík – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – R. Půček, Claireaux, Lednický – Peterek, Chlán, Přibyl. Trenéři: Trnka, Šimíček a Veber.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Gazda, Ščotka, Holland, Kaňák, Moro, Svoboda – Zaťovič, Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko, Kos – Kohout, Zbořil, Moses – Vincour, Ekrt, Kollár. Trenéři: Modrý, Otoupalík a Horáček.