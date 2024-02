/FOTOGALERIE/ Jakub Flek, Lukáš Klimeš a Rihards Bukarts. Tři klíčové osobnosti úterního utkání 50. kola extraligy, v němž Vítkovice podruhé během týdne zdolaly brněnskou Kometu, tentokrát 2:0. Prvně jmenovaný měl tři „loženky“, ale ztroskotal na domácím brankáři, jenž pochytal všech 31 střel soupeře, aby třetí z tohoto tria mohl v závěrečné třetině dvěma zásahy naklonit skóre na stranu Ostravanů. Ti se po páté výhře v řadě a zaváhání Hradce Králové posunuli na výhodné osmé místo tabulky.

Fanoušci při utkání Vítkovice - Kometa Brno (27. února 2024). | Video: David Hekele

Sypal si popel na hlavu. Útočník Jakub Flek věděl, že měl na holi výhru Komety, jenže ve třech nájezdech selhal. „Poprvé jsem střílel na teploměr, gólman si to dobře pokryl. Podruhé jsem zkusil kličku do bekhendu, také si to pokryl. A potřetí jsem už vystřelil na vyrážečku, ale puk se mi namotal, a nevím, jestli jsem přestřelil, nebo trefil břevno. Už jsem měl na sebe takový vztek, rudo před očima a jen jsem odjel na střídačku. Chyba,“ popsal své pocity.

Hrdinou okamžiků byl gólman Lukáš Klimeš, který udržel třetí domácí nulu za sebou. „Chytal výborně. Ve 120 minutách jsme na něj nenašli recept,“ uznal trenér Brna Jaroslav Modrý. „Jsem na sebe naštvaný, ale někdy to tak je, musím to vzít,“ hlesl Flek, který tak dal možnost domácím.

Ve 49. minutě si cestu skrze defenzivu našel Rihards Bukarts, jehož střelu gólman Furch vyrazil jen do brusle spoluhráče, od níž puk zamířil do sítě. V závěru pak trefil prázdnou bránu a Vítkovice tak mohly sté výročí Velké Ostravy, které připomněly retro dresy a fanoušci choreografiemi, oslavit triumfem.

„Byl to dobrý týmový výkon. Kvalitně jsme bránili, zároveň jsme využili možnosti, které jsme měli. A nezáleží na tom, jestli šlo o pěkný gól, ale jestli platil. To je důležité,“ komentoval mladší z bratrské dvojice lotyšských střelců a reprezentantů.

„Dlouho jsme spolu nehráli, ale i tak je mezi námi chemie, zlepšujeme se. Určitě nám to pomůže, i když je pořád na čem pracovat,“ dodal Bukarts, který novináře pozdravil česky „dobrý den, dobrý večer“.

Vítkovice tak využily zaváhání Hradce Králové a posunuly se o bod před něj. Zároveň se jim Mountfield tímto rýsuje jako soupeř pro předkolo, protože desátá Olomouc ztrácí dvě kola před koncem již čtyři body, což by vzhledem k loňským událostem bylo velmi pikantní.

Ohlasy trenérů: