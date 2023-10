/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vyhrávat nezapomněli! Hokejisté Vítkovic hodili za hlavu extraligovou krizi a ve středečním duelu 5. kola základní skupiny Ligy mistrů zvítězili po velmi dobrém výkonu nad švýcarským vicemistrem EHC Biel-Bienne 4:3 po prodloužení, v němž skóroval v přesilové hře kanonýr Dominik Lakatoš. Udrželi se tak v postupové šestnáctce, a o tom, zda se v Ostravě bude hrát i play off, se rozhodne příští týden v Německu.

Vítkovice v pátém zápase Ligy mistrů proti Bielu. | Video: David Hekele

Důležitou personou Ostravanů byl i autor dvou branek Jakub Kotala. Sedmadvacetiletý útočník nemusel zůstat jen u toho, šancí měl dost. „Nemám peníze, abych platil pokuty za hattrick,“ usmál se střelec. „Švýcaři chtěli proti extralize, kde se brání, hrát více s pukem, útočit. Proto těch příležitostí bylo víc,“ zmínil Kotala.

Domácí se vyrovnali i s nevyužitím přesilovek, ztrátou náskoku a nutností otáčet skóre. „Říkali jsme si, že bude dobrý test udržet vedení 2:1, ale ve třetích třetinách jsme nervózní. Naštěstí se to dotáhlo,“ oddechl si Kotala a věří, že výhra bude odrazovým můstkem i do extraligy.

Podobně mluvil i kouč Miloš Holaň. „Já bych řekl, že nemůže, ale musí, protože to byl zápas, který potřebujeme. Síla tady je, i v Třinci jsme to dokázali zvrátit. Psychice to hodně pomůže. I ty čtyři góly. Musí to být nový začátek,“ potvrdil Holaň, po jehož boku byli poprvé Roman Šimíček a Pavel Trnka.

„Určitě to nebylo v Karotkovi (Radku Philippovi), čekal jsem, že spíše skončím já. Děkuji mu za spolupráci. Teď je to začátek, hodně debatujeme, možná detaily hry se změní, jsme na to tři, můžeme se hráčům více věnovat. Věřím, že to bude ku prospěchu věci,“ zadoufal Miloš Holaň. „Popravdě vnímal jsem to jen v kabině, kde Romana je docela plno, ale na střídačce mi to přišlo stejné. Soustředíme se na sebe,“ doplnil Kotala.

Zároveň se pro Vítkovice během středy objevila možná posila, jelikož ve Švédsku měl skončit útočník a odchovanec Patrik Zdráhal. „Je to otázka na jiná místa, ale pokud se to jméno objeví a bude šance ho získat, tak věřím, že uděláme maximum, aby se nám Vítkovičák vrátil do vítkovického dresu. Myslím, že mluvím za všechny. Budu rád, když se to uskuteční,“ uzavřel Miloš Holaň.

Vítkovice Ridera – EHC Biel-Bienne 4:3 PP (1:0, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Kotala (Kalus), 26. Kotala (Mikuš, Kalus), 57. Chlán (Lakatoš, Fridrich), 62. Lakatoš – 35. Rathgeb (Olofsson, Reinhard), 44. Kessler (Forster, Sallinen), 53. Sallinen (Rathgeb). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Lederer, Rampír. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 3128.

Vítkovice: Klimeš – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, Prčík, Kovář, Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Kotala, Claireaux, Kalus – Dej, Přibyl, Krejsa. Trenéři: Holaň, Šimíček a Trnka.

Biel-Bienne: Van Pottelberghe – Forster, Burren, Delémont, Grossmann, Rathgeb, Christen, Vögeli, Pokka, Stampfli – Rajala, Sallinen, Kessler – Olofsson, Bärtschi, Brunner – Derungs, Schläpfer, Tanner – Reinhard, Reichle. Trenéři: Matikainen a Vuori.