Půda, kde jim to svědčí, kde odhodí domácí problémy za hlavy a jedou tak, že jsou k nepoznání. Hokejisté Vítkovic po necelém měsíci vrací do evropských bitev. V napráskaném programu, kdy během 24 dní odehrají dvanáct zápasů, je v úterý (18 hodin) v prvním semifinále Ligy mistrů čeká doma švédská Skellefteå. Co je lákadlem? Jistě finále. Peníze? Ale kdeže…

Vítkovice - Rapperswil (12. prosince 2023). | Video: David Hekele

Vítkovice patří mezi zakladatele evropské soutěže, představily se v ní ve třech úvodních ročnících (2014/15, 2015/16 a 2016/17). Tehdy se věřilo, že si Liga mistrů vybuduje prestiž, která přiměje k zapojení i kluby KHL. Nestalo se, a je pravděpodobné, že by její součástí nebyly, ani kdyby Rusko nerozpoutalo válečný konflikt na Ukrajině, díky čemuž se (nejen v hokeji) dostalo do izolace.

Každopádně vše mělo vést k tomu, aby byla Liga mistrů pro kluby lákavá nejen jako možnost mezinárodní konfrontace, ale také penězi. Kdekdo tehdy snil o tom, že se v rámci hokejových reálií vyrovná „fotbalové sestře“. Nutno říct, že ani zde se nic neposunulo. Spíše naopak. Mnohé plány zbrzdil i covid.

Ještě před pandemií se říkalo, že finančním zlomem pro klub by měla být účast v semifinále. Postup mezi nejlepší čtyři měl být zárukou, že klub minimálně neprodělá, spíše si z toho ještě něco vezme. To už je ale minulost. Nyní se mluví, že postup do čtvrtfinále, či semifinále přináší nižší, maximálně střední statisíce korun. Oficiálně vám to ale nikdo nepotvrdí. Vedení soutěže čísla nezveřejňuje, kluby je podle smlouvy uvádět či komentovat nesmí.

Naproti tomu stojí nemalé náklady. Ať už doma na organizaci, kdy musíte předělat ledovou plochu, přelepit mantinely, dohlížet, aby každé logo a reklama byly na svém místě. Venku je to pak zřejmé. Letenky, hotely, autobusy z letiště a zpátky… Šest zápasů ve skupině, z toho tři venku, pak v každém kole play off jeden doma, jeden na ledě soupeře.

Vítkovice mají jistotu, že odehrají dvanáct evropských klání, šest z toho mimo domovskou Ostravar Arénu. Třikrát Finsko (Tampere, dvakrát Lahti), po jednom pak Německo (Ingolstadt), Švýcarsko (Rapperswil), za týden v úterý odveta ve Švédsku (Skellefteå).

Je pravděpodobné, že výdaje přesáhnou (nebo už přesáhly) deset milionů korun. Vítkovický klub proto přivítal dotace z města Ostrava a Moravskoslezského kraje. S dalšími sponzory je to složitější, velké množství možných ploch si uzurpuje soutěž a její partneři. Pozitivum? Fanoušci aspoň vidí téměř čistě bílý led.

Nicméně když už do boje Vítkovice šly, chtějí ho dokončit. První semifinálový díl se odehraje v úterý. Ostravané mohou zapomenout, že v extraligové tabulce jsou dvanáctí. Tohle je jeviště, na kterém se aktuálně mohou proslavit. Vyřadit švédského vicemistra pocházejícího z oblasti, která je známá těžbou zlata. A pomstít Čechy. V základní části sice Skellefteå podlehla Pardubicím (3:4), v osmifinále ale vyřadila mistrovský Třinec (3:4, 5:2).

„Je to semifinále, došli jsme daleko, takže samozřejmě chceme do finále postoupit. Podíváme se, jakým stylem hrají, a uvidíme. Moc se na to těšíme,“ prohlásil útočník Rastislav Dej s tím, že i přes nedělní porážku se Spartou (2:4) si chtějí z utkání vzít to dobré a navázat na solidní třetí třetinu, kterou Vítkovice vyhrály. „Vždycky to tak je,“ potvrdil Dej.

Domácí už budou mít na střídačce Pavla Trnku, který se stejně jako Matějové Prčík a Přibyl vrátil z bronzového světového šampionátu dvacítek. Shodou okolností hraného právě ve Švédsku. „Obrovská rychlost, kvalitní tým nabitý top hráči, koukali jsme na jejich zápasy, takže se na to připravujeme. Myslím si, že to bude super utkání. Pro nás ideální,“ uvedl Trnka.

Vítkovice už nyní v soutěži uspěly, ale mohou dosáhnout ještě na víc. Okradou „zlatokopy“ o finále? Švédové v něm dosud měli zástupce pokaždé, Skellefteå je ale letos poslední v osudí. Druhou dvojici tvoří finská Lukko Rauma se švýcarským Servette Ženeva.