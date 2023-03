/ROZHOVOR/ Loni v létě souhlasil se semifinálovým cílem, jistě si ale nemyslel, že k němu tým nakročí tak povedenou základní částí extraligy. Se ziskem 102 bodů a druhým místem pro hokejové Vítkovice zcela historickou. A trenér Miloš Holaň to moc dobře ví. „Je to velký milník pro všechny, kdo v klubu pracují,“ říká kouč, který v obsáhlém rozhovoru mluví i o zraněních, disciplíně, nebo posilách.

Atmosféra utkání Vítkovice - Třinec (31. ledna 2023). | Video: David Hekele

Jak byste tedy zhodnotil uplynulou základní část?

Obrovský úspěch. Nemyslím si, že by před sezonou takto někdo uvažoval, nebo si myslel, že se tohle může dokázat. Už jen díky tomu, že začátek byl strašně těžký. Spousta zápasů venku, které se nám ale podařilo vyhrát. Tam byl základ.

Na který jste ale navázali…

A to i přesto, že jsme měli zraněné, hlavně zlomené ruce. Snad šest hráčů. To je neuvěřitelné. Neřekl bych, že sestava pak nebyla silná, ale lajny jsme neměli dlouho pospolu. Když to shrnu – ať se v tom nepitvám, to bych chtěl udělat až po sezoně – tak velké díky patří hráčům, vedení, sportovnímu úseku i fanouškům, kteří nás drželi. Díky tomu se mohl dosáhnout takový extra výsledek.

Rekord, stříbro, Liga mistrů. Proč Vítkovice zažily historickou základní část?

Mnoho lidí asi nevěřilo, že můžete být tak vysoko. Vy ano?

Měli jsme plán na 78 bodů, který by podle statistik z dřívějších let měl zajistit předkolo. A potom udělat maximum v play-off. Toho jsme se tajně v trenérské kabině drželi. Bez vědomí hráčů. A vidíte… Nakonec z toho vyšlo 102 bodů, což fantazie. Jak se ale ukázalo, předkolo by s těmi sedmdesáti osmi bylo.

Nebyl to ale až moc střízlivý odhad?

(usměje se) Byl to náš vnitřní cíl s tím, že když tohle dokážeme, budeme v předkole, a třeba začneme doma. To jsme chtěli.

Výsledky a povedené výkony nakonec dostaly do Ostravar Arény v průměru 6759 fanoušků. To je solidní číslo, viďte?

Je to poděkování i majiteli klubu a sponzorům, kteří na sezonu dali rozpočet, a přivedli se kvalitní hráči. Začalo se vyhrávat, lidi mají na koho chodit. Jsou tu osobnosti. Hráli jsme nahoře, zájem rostl. Jsme herci, diváci se chodí dívat a je fajn, že jsme je zase přilákali. Ukázali jsme, že se tady dělá dobrý hokej. Teď je to třeba ještě prodat v play-off, abychom si fanoušky udrželi. K návštěvám přispívají i show Aleše Stezky. Lidé vidí, že nejsme jen hokejisté, ale i normální lidé, co to prožívají, a umí dát emoce ven.

Mluvil jste o zraněních v podobě zlomených rukou. Má to nějaký společný jmenovatel, nebo se to prostě tak sešlo?

Já nevím, ale údajně zlomeniny prstů po střelách měli i v ostatních mužstvech, byť ne v takovém počtu. Pátrali jsme po tom, a je možné, že rukavice jsou méně chráněné, než v minulosti, ale to je na analýzu výrobce. Pak se totiž zkoušely nové, které mají chrániče navíc. Je důležité se na tohle připravit pro další sezonu.

Trenér Vítkovic Miloš Holaň.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Drama pod Ještědem rozhodly až nájezdy. Vítkovice padly, ale zůstaly druhé!

Vy ale chcete po hráčích, aby clonili, chodili před branku. Nemůže to být i stylem hry?

Je to pravda. I v tréninku se nám takové zranění stalo. Myslím, že Kržel (Lukáš Krenželok) měl zlomený prst, takže ano, je to i stylem hry. Nebo nešikovností těch, co střílí. (směje se)

Nicméně tým střeleckou sílu má, s Pardubicemi jste měli nejlepší ofenzivu (159 branek)…

Já jsem rád, že jsme také zapracovali další juniory. To je velké plus pro budoucnost vítkovického hokeje. Zároveň jsme si museli vypomáhat i hráči z první ligy. Výsledek vypadá dobře, ale někdy jsme to doslova lepili. A jak jsem řekl, radši bych se k nějakému pitvání dostal až po sezoně. Holt některé zápasy se vyhrály se štěstím, že jsme vyloženě loupili, ale jinde jsme zase hráli velmi dobře. Zatím to bylo fajn.

Z mladých se zajímavě uvedl Matěj Prčík. Kdo dál?

Prča si musí vše uspořádat v hlavě, ale k tomu bych se dostal až při hodnocení po sezoně. Nechci to zdůrazňovat před play-off, do kterého jdeme jako tým. Ne jako jednotlivci. Spíš jsem rád, že jsme jim tu šanci dali, a že nikdo nepropadl. Prča se dostal do základní sestavy, ale byli tu Macias, Přibyl, Pepa Krejsa… Na začátku jsou v euforii, první dva zápasy jsou výborní, a potom pokles dolů. Ale to je asi normální. Je jiná doba, my jsme hrávali v šestnácti, v sedmnácti v základu stabilně, ale dnes je proces delší.

Šéf Vítkovic o podzimu v MSFL: V týmu byla škodná. Drozdovi věří, doufá v zázrak

Proč?

Kluk má dvaadvacet, je mladý, má třicet a pořád je mladý. (směje se) Spíš jsem rád, že víme, že v mládeži něco je, a to by měla být ta pyramida i cíl trenérů. Ne to, která je juniorka, ale kolik hráčů se probilo do A-týmu. Letos tu příležitost dostali a věřím, že si je podržíme do letní přípravy. A třeba z nich někdo vyskočí.

Vaší slabinou je ale disciplína. Za prohřešky nejrůznějšího druhu jste odehráli 196 oslabení. Toho se budete muset vyhýbat, pokud chcete v play-off uspět, co myslíte?

Trápilo nás to celou dobu. O to víc je výsledek sezony potěšující, že jsme byli schopní ta oslabení ubránit. Výborná práce Radka Philippa, který to má na starosti. I toto je důležité, ale nenašli jsme recept, jak to hráče odnaučit. Je strašně tenká hrana, abychom třeba rozdávali pokuty. Pak mi hráči řeknou, že přestanou hrát do těla, protože se budou bát, že dostanou postih.

A co s tím?

Jsou typy hráčů, o kterých víme, že fauly dělají. Není to naschvál, ale prostě povahou jejich hry. Jak jsem řekl, hrají na hraně, pak to rozhodčí buď písknou, nebo ne. Vyloučení jsou kaňka, ale doufám, že si to všichni uvědomují, a v play-off to vymizí. Zároveň je to náš styl hry, ve kterém chceme pokračovat. Být nepříjemní, dostávat se pod kůži, hrát tvrdě, a na hraně.

Pracujete s týmem i na tom, aby necítil ublíženost, když se pískne faul, a nebyly z toho ještě větší excesy?

Měli jsme několik pohovorů, když toto tady bylo. Musím zaklepat, že ke konci základní části už to nebylo v takové míře, protože je důležité, aby hráč, který ránu rozdá, byl schopný ji i přijmout. Aby potlačil své ego i emoce ve prospěch mužstva. Když to bude fungovat, budeme daleko silnější.

FOTO: Vítkovice po obratu snů zhasly Kometu, zůstaly druhé a mají už 101 bodů

Asi nejvýraznějším případem byl Dominik Lakatoš doma proti Spartě, což byl vzhledem k ceremoniálu a vyvěšení dresu Vladimíra Vůjtka speciální zápas. On vás ale poslal v závěru do oslabení a Pražané skóre otočili…

Možná to bylo nejvíce prezentováno, ale Gewi (Petr Gewiese) také udělal nesmyslný faul v Plzni, Krieger u nás doma, pak znovu Gewi, nebo Patrik Koch… Těch případů bylo více, byť nejvíce se mluvilo o Lakym. Možná dobře, že se to stalo, protože jsme na to museli reagovat. Udělali jsme mítink, abychom hráčům vysvětlili, jak moc to může mužstvo poškodit. Hokej je kolektivní sport, a nad tím, co mohou, nebo nemohou, by hráči měli přemýšlet.

Každý tým projde během sezony krizí, vy jste ji téměř nezažili. Možná na přelomu ledna a února, kdy jste z pěti domácích utkání udělali jen čtyři body. Co o tom soudíte?

Ano, výsledkovou krizi jsme neměli, ale herní ano. Tady nerad používám slovo „krize“, protože to nebylo tak, že bychom prohráli deset zápasů v řadě. Bylo to období, kdy jsme nehráli dobře, ale body jsme sbírali. Nebo jsme neměli kompletní mančaft a nebylo jednoduché skládat sestavu pokaždé nanovo. Tím, že hráči spolu nehráli, vázla souhra, kombinace, takže si myslím, že jsme si prošli v sezoně asi vším. Hlavně díky těm zraněním. Výsledky také nebyly někdy dobré, ale nás jako trenéry zajímá předvedená hra. Můžete vyhrát 3:2, ale hrát hrozně a uspět jen díky štěstí, nebo brankáři Stezkovi. A co si budeme povídat… Ze sedmdesáti procent nám na začátku sezony ty zápasy vyhrával on.

Ale ani Lukáš Klimeš nezklamal, viďte?

Máme výbornou brankářskou dvojici. A zase to je od tréninku. Martin Falter dělá výbornou práci s gólmany, ti kluci jedou bomby, soutěží spolu, proti sobě. Když to člověk vidí každým dnem na tréninku, není pak tolik překvapený, jak chytají. A i Klimson je velice dobrý gólman, proto jsme se nebáli ho tam dát teď v závěru. Výkony a výsledky má, což je jednom dobře i směrem do play-off. Může se stát cokoliv, máme vyrovnanou dvojici, která mezi sebou kamarádská i soutěživá.

Vítkovice blíže k rekordu i čtvrtfinále! Olomouc položilo trio Petrů a Stezka

Někteří zkušení, jako Lukáš Krenželok, se tolik nedostali do hry. Jak těžké bylo udržet hráče hladové?

Máme ale i nezkušené, kteří třeba hráli první ligu. Jak jsme hráli nahoře, snažili jsme se o tom nemluvit, nepřipomínat umístění. Někteří hráči s tím neumí pracovat, což se může to projevit na psychice. My jsme ale tvrdí. V tréninkovém procesu i v přípravě na zápas, a to možná jsou ty momenty, kdy jsme nedovolili hráčům, aby lítali někde v oblacích. Za celou sezonu jsme neřekli, že hrajeme o druhé místo. Na poradách to nebylo, jeli jsme pořád s pokorou. Možná to tomu pomohlo. Jestli si kabina dělala jiný režim, to dopodrobna nevím, ale v realizačním týmu jsme se rozhodli, že to nebudeme zveličovat, ukazovat, a pojedeme dál.

Pochvalovat si můžete také americké posily ze Slovenska Petera Kriegera a Willieho Raskoba, že?

Musím zaklepat, to byla trefa do černého. Kriegs teď vypadl, ale na play-off bude připravený. Oba dva mají své plusy i minusy. Nikdy tuto soutěž nehráli, Willie měl začátek kostrbatý, Kriegs do toho vletěl neskutečně. S Muellerem udělal spoustu bodů, do tohoto útoku jsme se trefili. Jsme rádi, je to vždy zajíc v pytli. Viděli jsme je hrát na Slovensku, ale nikdy nevíte, co bude, když přijdou sem. Navíc obměna kádru byla v létě velká. Ale i oni si našli mezi sebou skupinku, vytvořili dobrou partu, od začátku s nimi nebyl v komunikaci problém. A výkony byly dobré. Zase, zhodnoťme to až po play-off, to je jiná soutěž. Tam se ukáže naše síla.

Co s vámi vlastně dělaly spekulace o odchodech Petera Muellera, či Robertse Bukartse do Komety?

Mueller má smlouvu na dvě sezony, není šance, aby odcházel. Bukymu smlouva končila. Spekulace byly, jsou a budou, tomu se nevyhnete, ale základ je to, co víme my v klubu. Proto se nás to tolik nedotklo. Mrzelo nás, že to vycházelo ven. Pro fanoušky, kteří nejsou tak zainteresovaní do hloubky myšlení klubu, to mohla být rána. Najednou si řeknou: „Ty bláho, oni pustí takové dva plejery pryč? A co tady tedy bude?“ Tomu tohle nepřispělo. Myslím si, že se dobře reagovalo, Roman Šimíček (sportovní ředitel) udělal prohlášení. I hráči, kterých se to týkalo. A smazali to ze stolu.

Utkání 44. kolo hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, 3. února 2023, Ostrava. Vítkovický klub ocenil bývalé hráče a funkcionáře. Miloš Holaň.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Předčasný konec! Marosz ve Vítkovicích dohrál. Co řekl sportovní ředitel?

Už máte představu o podobě týmu pro další sezonu?

Od prosince jsme v procesu. Víme, komu končí smlouvy, jak to bude probíhat dál. Čeká nás ještě hodně práce, ale samozřejmě nespíme. Máme skautink hráčů, co by přicházeli do úvahy. Trh není tak široký, kvalitou hráči celoevropsky nejsou, pohyb nastává velký. Nemůžeme se divit, že po úspěchu případně někdo odejde. Musíme se starat o to, abychom když tak dané hráče nahradili.

Jaký bude nyní další vývoj?

Po Liberci jsme měli krátký mítink, kde jsme si jasně řekli, že všechno skončilo, jedna krásná epizoda, kapitola. Teď se začíná od nuly a bude to velký boj. Play-off je to, na co se všichni těší, všichni přepínají ještě na vyšší level, a víme, že to bude ohromně těžké. Z toho důvodu znovu říkám – tvrdá práce. Hráči si odpočinuli tři dny, a vracíme se do tvrdého režimu tréninků a nastavíme hlavy tak, abychom pracovali dobře.

Jak to vypadá s marodkou?

Všechno bude hrát velkou roli. Momentální forma, zranění, a víme, jak je to v play-off. Nikdo nevydává ven, co komu je. Věřím ale, že do čtvrtfinále nastoupíme v plné sestavě.

Vítkovice loupily u Jágra, legendární 68 v závěru jen snižovala. Kdo rozhodl?

Nebude po těch čtrnácti dnech chybět herní rytmus?

Myslím, že ne. Mluvil jsem s některými trenéry, kteří to zažívali každý rok. A vzal jsem si z toho ponaučení a zanalyzoval si to tak, že je hloupost hrát nějaké přípravné utkání. Za sezonu se hráči nacestovali dost, je potřeba si odpočinout a tvrdě potrénovat. A od pondělí se možná budeme připravovat na konkrétního soupeře. Věřím, že se všichni budou těšit, budou netrpěliví, kdy to začne, a budeme dobře připravení.

V sezoně vám nešlo prodloužení a nájezdy. Bude příprava i na to?

V prodloužení nás nejdřív zaskočila Plzeň, když vytáhla trumf z KHL. A hned jsme z toho dostali gól. Pak jsme nad tím uvažovali, jestli to budeme hrát, ale body jsme sbírali, tak jsme to neriskovali, i když jsme to měli v hlavách a zkoušeli na tréninku. A nevypadalo to vůbec špatně. Nájezdy nám ze začátku šly, potom ne. Já často říkám, že buď se to umí, nebo neumí, ale zrovna teď v Liberci jede rozhodující nájezd Bukarts a dá břevno. Tady můžu mluvit o štěstí. Je to další součást tréninkového procesu. Hráči, kteří jsou na to určení, to jezdí a já věřím, že to nejlepší… Tedy takhle: Nechtěl bych, aby na to docházelo, rád bych, abychom vyhrávali v základní hrací době, ale věřím, že k těm klukům, kteří jsou na to určení, se to štěstí přikloní, kdyby na to došlo.

Konec hvězd ve Vítkovicích? Ne! Bukarts prodloužil, Mueller lžím nerozumí

Soupeře pro čtvrtfinále řešíte, nebo vám je to jedno?

Zatím vůbec. A někoho si přát by bylo hrozně ošidné. Myslet si, že když nám soupeř seděl v základní části, tak s ním čtyřikrát s přehledem vyhrajeme? Soutěž je tak vyrovnaná! Spekulace by se nemusely vyplatit. Máme čisté hlavy, připravujeme se na sebe. Až se to bude krystalizovat, podřídíme tomu i tréninkový proces.

Předkolo ale vypadá našlapaně…

Kvalita je vysoká. Obhájce Třinec, Liberec, překvapit může Litvínov i Boleslav, která má zkušenosti z play-off. Může se tam stát cokoliv. Olomouc teď hrála bez devíti hráčů základní sestavy, ale i tak je schopna porážet silné soupeře. Sám jsem zvědav, jak to dopadne. A musím říct: Jsem rád, že jsme do čtvrtého místa.

Legenda pod stropem ve Vítkovicích. Pocta, ví Vůjtek. Vzpomíná na slavné finále

Druhá příčka vám přináší ještě jednu radost: Ligu mistrů. Co to pro vás znamená?

Strašně jsme si to přáli, protože to jsou velmi kvalitní zápasy. Teď má být model trochu jiný, bude třeba si nad tím sednout, mít širší kádr, upravit letní přípravu. Termíny zatím nevíme, neznáme ani soupeře, ale myslím si, že nás takové zápasy v létě mohou posílit. Je to dobré pro zjištění nedostatků, lepší, než hrát s extraligovými soupeři, nebo s první ligou, což nám tolik neukáže.

Loni jste absolvovali turnaj ve Švýcarsku a Francii.

Ty zápasy nám daly moc. Nejen realizační tým, ale celé Vítkovice jsme si přáli, abychom naši značku prodávali i ve světě a teď k tomu máme skvělou příležitost díky Champions League.