Porážka 0:1 v Plzni a pád na poslední místo extraligové tabulky už nenechaly chladným majitele hokejových Vítkovic Aleše Pavlíka. Šéf semifinalisty jarního play off se rozhodl jednat. Hlavní kouč Miloš Holaň zůstává, ve funkci asistenta končí bývalý obránce Radek Philipp, na střídačce ho nahradí sportovní ředitel Roman Šimíček a také Pavel Trnka, nyní trenér juniorů a dříve pravá ruka někdejšího generálního manažera Jakuba Petra. Nový triumvirát povede mužstvo v Lize mistrů proti Bielu.

Děkovačka hokejistů Vítkovic s fanoušky. | Video: Petr Kotala

Klub si od změn slibuje impulz. Cílem je restart týmových výkonů, zlepšení výsledků a posun tabulkou směrem vzhůru.„Pořád věříme cestě, kterou jsme si ve Vítkovicích nastavili, proto má nadále Miloš Holaň plnou důvěru. Po nedělním zápase v Plzni jsme ale věděli, že musíme něco změnit,“ popsal na klubovém webu majitel vítkovického klubu Aleš Pavlík.

Prvním krokem je tak dílčí změna v trenérského štábu. „Věřím, že po této změně si Miloš Holaň, celý realizační tým, tak zejména hráčský kádr uvědomí, že jen na nich samotných bude záležet, zda tento krok bude první a poslední, a nebo bude prvním z mnoha dalších. Všichni se musí vrátit k pokoře, k přístupu, k bojovnosti a touze po vítězství a úspěchu. I když to bude bolet!“ prohlásil jednoznačně Pavlík poukázáním na to, co zdobilo tým v minulé úspěšné sezoně.

„Letos to v týmu bohužel nevidím a nejsem sám. Nevidí to ani naši skvělí fanoušci, nevidí to ani naši partneři. Týmu pořád věřím a doufám, že si uvědomí všichni do jednoho, zdůrazňuji všichni do jednoho, že jen tvrdá práce nás vrátí zpátky do hry o vyšší příčky v tabulce,“ dodal Aleš Pavlík.

Radek Philipp ve Vítkovicích jako takových končit nemusí, dostal nabídku na práci u mládeže.