/ROZHOVOR/ Poměrně bohatý zápis do statistik za sebou zanechal po středečním úvodním zápase série předkola play off extraligy na ledě Hradce Králové (3:4) vítkovický útočník Petr Fridrich. Asistoval u jedné z branek, zároveň dvakrát zamířil na trestnou lavici. Právě odsud viděl i zákrok zápas v podání Lukáše Klimeše. „Byl jsem moc rád, že to chytil. Lukáš nás strašně drží, je to velká pomoc a věříme, že nám pomůže získat ten bod,“ řekl.

Zápas provázela spousta přesilovek, vy jste u jedné asistoval, pak jste ale inkasovali. Srazilo vás to?

Je to velká škoda. V přesilovce bychom góly měli dávat, ale stane se to. Přesilovek bylo strašně hodně, je škoda, že se Hradci podařilo vyrovnat, pak to byl otevřený zápas.

V početních výhodách jste vstřelili všechny tři góly. To je asi povzbuzení před dalším zápasem, že?

Je dobré, že jsme se v přesilovkách dokázali prosadit, protože to na konci základní části nebylo dobré. Ale zase by to chtěli přidat nějaký gól ze hry, nebo ubránit ta oslabení.

Utkání mělo skutečně náboj play off, před brankou bylo hned několik soubojů. S tím jste asi počítali, viďte?

Určitě jsme s tím počítali. Na Hradec jsme si připravovali, je to play off, jde o všechno, o to, kdo pojede na dovolenou a kdo bude bojovat dále. My jsme na to byli připraveni, bojovali jsme. Myslím, že to byl bojovný zápas z obou stran, asi podobné jako ta loňské série, ale zítra pokračujeme a budeme bojovat.

Na čem budete muset ve druhém zápase zapracovat?

Asi se budeme muset podívat na to, co rozhoduje play off, takže přesilovky a oslabení.

Budete se muset podívat také na hru pět na pět, ve které vás Hradec přehrával?

Určitě se podíváme na všechno. Ve hře pět na pět si musíme vytvořit více šancí, ale i dnes bylo vidět, že rozhodly přesilovky. Musíme se podívat na ten zápas celkově, ale zase se z toho nemůžeme nějak sesypat. Podíváme se na detaily a připravíme se na zítřek.

Mohlo by to být zítra lepší, protože budete v Hradci ubytovaní a připravíte se i třeba zlepšeným pohybem?

Nemyslím si, že bychom byli nepřipravení. V první třetině jsme tam měli pár horších střídání, ale myslím, že pak se ta hra vyrovnala a rozhodoval jeden gól.