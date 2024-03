/FOTOGALERIE/ Neúspěšně vstoupili hokejisté Vítkovic do letošních vyřazovacích bojů. Ostravané sice v prvním předkole play off extraligy na ledě Hradce Králové dvakrát vedli, využili tři přesilové hry, za vyrovnaného stavu jim ale utekl úvod třetí třetiny a góly Jordana Perreta s Christophe Lalancettem padli na východě Čech 3:4. V sérii na tři výhry prohrávají 0:1 na zápasy.

Fanoušci při utkání Vítkovice - Kometa Brno (27. února 2024). | Video: David Hekele

Jestli aktéři i fanoušci po nedělním vzájemném klání v Ostravě čekali opatrnou, defenzivní a ve výsledku nudnou taktickou bitvu, která půjde do prodloužení, realita byla opačná. Zejména zásluhou domácích se hrál svižný hokej, Hradci se však málem vymstila nedisciplinovanost.

Paříka překonal Auvitu, a i když Klíma záhy srovnal, vedení vrátil Vítkovicím Rihards Bukarts, který pak další tutovku neproměnil. Navíc Rideře v její početní výhodě ujel a skóroval Pavelka.

„Je to velká škoda, v přesilovce bychom měli góly dávat. Ale stane se to. Přesilovek bylo hodně, Hradci se podařilo vyrovnat, a pak už to bylo otevřené,“ řekl útočník Vítkovic Petr Fridrich. „Chtělo by to přidat gól z klasické hry a ubránit oslabení,“ dodal.

Při hře pět na pět byl totiž Mountfield viditelně lepší, gólman Klimeš vytáhl mezi svými 29 zákroky i několik famózních. Zlom přišel v první polovině třetí dvacetiminutovky. Vítkovice se nechaly zatlačit do defenzivy, faulovaly a Hradec trestal dorážkou Perreta, o 38 vteřin později trefou Lalancetta. Hosté stačili už jen snížit.

„Těžké utkání, ale opět jsme si ověřili, že když se při hře pět na pět budeme držet vlastních principů, jsme schopni soupeře přehrávat. Řady věcí si ale musíme vzít ponaučení,“ věděl trenér Hradce Tomáš Martinec, který poukázal na nedisciplinovanost svého týmu. „V první třetině čtyři zbytečné fauly, které ovlivnily průběh. Hráli jsme dobře, ale v oslabeních jsme inkasovali. A ve třetí části opět,“ dodal.

„Neodehráli jsme špatné utkání, byly tam lepší i horší momenty, v konečná fázi jsme tahali za kratší konec a v sérii prohráváme,“ pronesl jen vítkovický kouč Pavel Trnka.

Mountfield HK – Vítkovice Ridera 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky:14. Kev. Klíma (Okuliar, Jergl), 28. Pavelka, 45. Perret (Kev. Klíma, McCormack), 46. Lalancette (Pavelka, Šťastný) – 12. Auvitu (Fridrich, Barinka), 18. Ri. Bukarts (Auvitu, Krieger), 53. Percy (Ri. Bukarts, Raskob). Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Ondráček, Svoboda. Vyloučení: 10:7. Využití: 2:3. V oslabení: 1:0. Diváci: 4545. Stav série: 1:0.

Mountfield: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Pilař, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – Eberle, Estephan, Šťastný – R. Pavlík, Lalancette, Miškář. Trenér: Martinec, Hamara a Frühauf.

Vítkovice: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, Prčík, Stehlík – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – Kalus, Chlán, Dej – R. Půček, Claireaux, Lednický. Trenéři: Trnka, Veber a Šimíček.