/FOTOGALERIE/ Tři těsné prohry, stav 0:3 na zápasy a další venkovní duel. Po sobotní porážce 2:4 se hokejistům Vítkovic v boji o finále play off extraligy už příliš nevěřilo. O den později ale svěřenci Miloše Holaně vyhráli v Hradci Králové 2:1 a vrátili sérii do Ostravy. Trocha naděje vyvolala ohlas mezi fanoušky, kteří dokonce shodili klubový web. Nyní už je ale plně funkční.

Kulisa druhého semifinále Vítkovice - Hradec Králové (5. dubna 2023) | Video: David Hekele

Skvělý Lukáš Klimeš v brance, dva góly Rastislava Deje a celkově týmový výkon. Vítkovice si vynutily úterní pátou domácí bitvu, o kterou bude bezpochyby mezi veřejností obrovský zájem. Asi nelze pochybovat o tom, že návštěva bude atakovat maximální kapacitu Ostravar Arény pro hokejová utkání (9833 lidí).

Ridera krátce po závěrečné siréně čtvrtého duelu oznámila i ceny a podmínky pro koupi vstupenek (599 korun pro dospělého, 99 korun pro dítě). Prodej začíná v pondělí 10. dubna v 10 hodin, permanentkáři bez play off mají rezervaci do pondělní půlnoci.

Ohlas mělo vítězství dokonce takový, že to netrvalo dlouho a z klubového webu se stala jedna velká modrá obrazovka. „Váš zájem o informace nám shodil web. Jen ať víte. Díky! Vidíme se v úterý v paláci v 17:30,“ uvedl klub pobaveně na svém facebooku. „P.S.: Na odstranění závady webu samozřejmě pracujeme,“ zněl dále dovětek.

Prodej však naštěstí probíhá i na jiné platformě, navíc se posléze rozjely i klubové stránky, které nyní plně fungují.

„Tak všichni slavíme, že…“ reagoval v komentářích pobaveně fanoušek Martin Návrat. „To je tak, když máte webovky postavené na wordpressu a databázi máte na stejném místě, jako apache připadně nginx. Pořád říkám, vítkovické webovky, nejhorší v extralize,“ hodnotil pro změnu Vít Cigánek. „Kéž by se ten obrat povedl,“ přála si zase Petra Hoňková.

Podobně pozitivních příspěvků bylo k vidění víc, byť obrátit sérii z 0:3 na zápasy se dosud v extralize nikomu nepodařilo. Že jsou stále ve hře, doufají i samotní hráči. „Bude to nesmírně těžké, všechny zápasy jsou vyrovnané, o gól, ale budeme se snažit udržet se co nejdéle,“ uvedl útočník Rastislav Dej, který se trefil dvakrát v play off po šesti letech.

Tehdy zářil zrovna v dresu Východočechů. „Když to říkáte, tak asi ano, ale já se na tyto věci nedívám. Soustředili jsme se na to, abychom zápas zvládli, potřebovali jsme ho vyhrát, a je jedno, kdo ty góly dá, i když to samozřejmě potěšilo,“ dodal Dej.