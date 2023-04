Do startu jejich série ještě pár dní zbývá, už ale spřádají plány, jak dalšího soupeře zdolat. Hokejisté Vítkovic s pondělní půlnocí uťali euforii z postupu do semifinále extraligového play off, dva dny si odpočinuli, zahojili bolístky, a nyní se soustředí na úterý (17.30 hodin), kdy v Ostravar Aréně rozběhnou souboj proti Hradci Králové. „V té čtyřce už není nad čím spekulovat. Každý má vysokou kvalitu,“ řekl kouč Miloš Holaň.

Vítkovice ukončily čtvrtfinálové tažení v téměř ideálním čase. Ani moc brzy, aby hráči zůstali v zápasovém tempu, ale také ani pozdě, že by si nestačili odpočinout. „Doléčili jsme šrámy i nějaká nachlazení, takže nám ta pauza přišla vhod,“ uvedl Miloš Holaň.

K těm, kteří neopustili brněnský led bez újmy, patřil útočník Dominik Lakatoš, který nedohrál po ráně pukem. „Jestli jsem fit? Samozřejmě, vše je v pořádku,“ potvrdil v pátek vítkovický kapitán.

A ze sekery Rhetta Hollanda do zápěstí se vzpamatovával obránce Mario Grman. „Možná jsem ho trochu vyprovokoval,“ usmál se. „Na videu to nebylo moc vidět, ale já jsem ho pošťouchl, on spadl, a když se zvedal, už jsem viděl, jak bere hokejku. Čekal jsem, že něco přijde. Jen jsem nepředpokládal, že takhle do zápěstí,“ popsala opora Vítkovic. „Následky to naštěstí nemělo. Byla tam menší modřina. Ani mu to nemám za zlé. Je to play off, emoce. Jsem rád, že jsme to zvládli a postoupili,“ dodal Grman.

Na první pohled je zřejmé, co Ostravany v prvním semifinále po dvanácti letech čeká. Mountfield nikomu nesedí svým stylem hry, jemuž vévodí důraz, ale také rychlost. „Jsou nepříjemní, brusliví, soubojoví, na to si budeme muset dát pozor. Možná hrát trochu jednodušeji v našem pásmu,“ nabídl recept Mario Grman.

„Jsou nepříjemní, ale v play off jsou ty styly plus minus stejné. Rozhodují maličkosti, detaily, a to bude i teď,“ byl si jistý Holaň.

Na co je třeba si dát abnormálně pozor, jsou častá vyloučení, byť Vítkovice se pyšní vysokou úspěšností ubráněných oslabení. „To bylo v předchozí sérii fajn. Teď doufám, že nám to tam začne padat i v přesilovkách,“ přál si Mario Grman, který věří i ve velkou podporu ostravského publika.

Mělo by být vyprodáno.