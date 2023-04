/ROZHOVOR/ Moc nescházelo a celý region by příští dva týdny žil velkým hokejovým finále. Po Třinci se málem po dvanácti letech do boje o extraligový titul dostaly i Vítkovice, které však v sedmém semifinále play off padly 1:2 po prodloužení, celkově 3:4 na zápasy. Fanoušci hráče přesto odměnili ovacemi, vyvolávali i jméno trenéra Miloše Holaně. V reakci jen rozhodil rukama. „Co to znamenalo? Že jsem smutný, že to nedopadlo, a nemohli jsme jim tu radost prodloužit,“ hlesl jen při rozhovoru s novináři.

Jak byste zhodnotil rozhodující utkání?

První třetina nebyla podle našich představ, ve druhé jsme dostali gól, ale nakopli jsme se přesilovkou. Potom si myslím, že jsme hráli lépe, než soupeř. Spousta šancí, ale nedokázali jsme vstřelit další gól. Aleš Stezka nám dal obrovskou šanci vyhrát tím, jak chytil trestné střílení, ale trochu jsme zklamali v přesilových hrách, kterých jsme měli dostatek, abychom rozhodli.

Nakonec jste toho museli litovat…

Vyrovnaná série, každý zápas, spousta prodloužení, ale byl bych posera, kdybych někoho z mužstva hanil. K hodnocení ještě dojde, ale za celou sezonu musím všem poděkovat. Managementu, celé Ostravě, fanouškům, a hlavně hráčům i realizačnímu týmu za to, co jsme za ten rok dokázali za práci. Bohužel misky vah byly těsné, hrana úspěchu i neúspěchu jak žiletka. A dneska se to překlopilo na stranu Hradce, kterému gratuluji k postupu do finále. Před námi je cesta, je třeba zase začít přemýšlet dál, ale je fajn, že Ostrava zase žila hokejem a pro fanoušky jsme tohle dokázali, i když se asi brzy zapomene, že jsme to dotáhli z 0:3 na 3:3. Skončit to pro nás, byla by pohádka ideální. Mohlo to dopadnout opačně.

V sérii jste přepočtem na minuty odehráli devět a půl zápasu, k tomu cestování. Překvapili vás hráči svým arzenálem sil?

My jsme se prezentovat celou sezonu týmovým výkonem a hokejem, a ten tým tam zůstal i v play off. Že jste byli takoví ti ostravští chachaři, kteří bojovali v každém zápase a nechali tam srdce. Hlavně v play off se ukázalo, že jsme ho měli na pravém místě. Kolik ze sebe byli schopní vyždímat sil… To souvisí i s výbornou prací kondičního trenéra Igora Horyla, i dalších. A hlavně hráčů, kteří se vyždímali. Je to play off, chcete uspět, uděláte pro to maximum, ale někdy to nevyjde.

V úvodu jste přišli o obránce Petra Gewieseho. Víte, jak to s ním vypadá?

Nemám žádné informace. Odjel do nemocnice, viděli jsme ho na kostce na fotce, ale později budeme vědět víc.

Jak moc chyběl?

Gewi měl obrovskou fazonu, po celé play off sbíral body a teď chyběl. Museli jsme na to reagovat, ale nedopadlo to.