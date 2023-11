/FOTOGALERIE, VIDEO/ Třikrát favorit utekl, rival třikrát dotáhl. Počtvrté už nikoliv. Páteční derby v rámci 17. kola extraligy ve vyprodané Ostravar Aréně nabídlo devět branek a vyrovnaný průběh, mistrovskému Třinci ale v cestě za výhrou 6:3 pomohl kolaps Vítkovic v závěrečné desetiminutovce, kdy se během 219 vteřin trefili Daniel Kurovský, jmenovec Voženílek, a Libor Hudáček.

Atmosféra derby Vítkovice - Třinec (3. listopadu 2023). | Video: David Hekele

Autor vítězné branky se z úspěchu neradoval. „Jsem rád, že to tam padlo, ale ve Vítkovicích jsem v áčku začínal, respektuji klub. Dopředu jsem věděl, že se nebudu radovat,“ řekl Kurovský. „Vítkovice chtěly srovnat, tak to asi víc otevřely a to hrálo v náš prospěch. Těch šancí jsme chtěli využít,“ dodal ke třetí třetině.

„Padesát minut slušných, ale ke konci nám to napadalo. Proč? Kdybych to věděl, nestalo by se to,“ povzdechl si útočník Ondrej Šedivý, který s Aaronem Berishou vypomáhal týmu zasaženému marodkou z prvoligové Poruby.

„Ujeli nám dva na jednoho, pak teč, pak zase dva na jednoho… Zbytečné góly,“ kroutil hlavou Šedivý, jemuž tak start za Vítkovice po osmi letech zhořkl. „Člověku se vybaví vzpomínky, když tu byl, pak to opadlo,“ přiznal.

Zdroj: David Hekele

„Neskutečné,“ nechápal chyby v závěru asistent trenéra Jiří Veber. „Nabídli jsme jim neuvěřitelný počet ztrát, které oni využívali. S takto silným soupeřem se to nemůže stát, jestli chceme uspět,“ byl si vědom.

„Důležité bylo, že po vyrovnaní na 3:3 jsme zareagovali, dali gól a už jsme si to pohlídali,“ těšilo hostujícího kouče Vladimíra Országha, jehož tým podeváté v řadě bodoval.

Duel z tribuny sledovali s přítelkyněmi fotbalisté Baníku Ostrava Ewerton a Tomáš Rigo, stejně jako již bývalý kouč domácích Miloš Holaň, na něhož si svou choreografií vzpomněli fanoušci. „Jsme zklamaní, že jsme je nepotěšili,“ hlesl jen Jiří Veber.

Zdroj: David Hekele

Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec 3:6 (1:1, 0:1, 2:4)

Branky a nahrávky: 5. Dej (Krejsa, Zeleňák), 41. Mueller (Mikuš, Machovský), 48. Mueller (Raskob, Mikuš) – 3. Pánik (Kundrátek), 30. Daňo (M. Růžička, J. Jeřábek), 48. Nestrašil, 51. Kurovský (Smith, Čacho), 54. Voženílek (Pánik, M. Růžička), 55. Hudáček (Daňo, Nestrašil). Rozhodčí: Šír, Obadal – Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 9833 (vyprodáno).

Vítkovice: Machovský (55. Klimeš) – Mikuš, Raskob, Percy, Zeleňák, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Chlán, Mueller – Kalus, Krieger, Lakatoš – Fridrich, Berisha, Šedivý – Krejsa, Dej, Lednický. Trenér: Trnka, Šimíček a Veber.

Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – M. Roman, Vrána, Hrehorčák – Dravecký, Čacho, Kurovský. Trenéři: Motak a Országh.