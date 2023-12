/FOTOGALERIE/ Pokračovatel hokejového rodu poprvé hrál derby, bodoval a nakonec i vyhrál. Útočník Vítkovic Jonáš Peterek se v úterním duelu 30. kola extraligy asistencí podílel na vítězství Ostravanů v Třinci 4:2, čímž porazil nejen úřadujícího mistra, ale také svého otce Jana, jenž je sportovním ředitelem Ocelářů. „Bylo to speciální,“ líčil dvaadvacetiletý mladík po triumfu, který Rideře zařídil gólem ve 23. minutě Petr Chlán.

Fanoušci Třince a Vítkovic při derby (26. prosince 2023). | Video: David Hekele

Před odchodem do zahraničí organizací Slezanů prošel, táta zde slavil úspěchy jako hráč a ještě větší jako manažer. On ale po návratu do Česka poprvé stál na opačné straně, navíc v dresu úhlavního rivala. „Těšil jsem se, ale byl jsem i nervózní. Jsem rád, že jsem si to vyzkoušel, užil si to a snad i zvládl,“ vyprávěl Jonáš.

Doma byl ve zvláštní situaci. Vánoce slavil u rodičů, příbuzní ale dávali najevo náklonnost spíše k Třinci. „Hecování to však nebylo,“ upozornil Jonáš Peterek. „Já se snažím o hokeji doma nebavit,“ nastínil Jan, že dva dny se nesly ve vánočním duchu. „Každý toho máme za tu sezonu plnou hlavu, takže člověk potřebuje vypnout. Myslím, že i on to potřeboval,“ popisoval.

Mistr vyšel v derby naprázdno! Vítkovice vezou z Třince tři body, rozhodl Chlán

Sportovní ředitel klubu Oceláři Třinec Jan Peterek.Zdroj: Petr Rubal

„Přiznám se ale, že jsem z toho byl trochu nervózní. Všichni mi to připomínali, ale jelikož mám na konci roku trochu jiné povinnosti, chodil jsem po skyboxech přát do Nového roku, tak jsem viděl tak čtvrt zápasu,“ pokračoval Peterek starší.

Na gól, u kterého potomek asistoval, ale koukal. „Jo, výborně. Kdyby to bylo za stavu 5:0, bylo by to super,“ utrousil. „Je pravda, že rodina mi říkala, ať dám hattrick, ale ať prohrajeme 3:6. To jim nevyšlo,“ culil se Jonáš Peterek. „To by byl ideální stav. Ale nedomyslel jsem, že první musíme vést, a ne hned prohrávat,“ pokračoval v lehce humorném tónu otec. „Někteří se ptali, zda si budu přát, aby Vítkovice vyhrály, ale to určitě ne,“ vyloučil vzápětí Jan Peterek.

Jonáš v 11. minutě vystřelil na Ondřeje Kacetla, ten puk vyrazil a úvodní branku z toho vytěžil kamarád Marcel Barinka. Za zásadní moment ale považoval úvod třetí části, kdy Vítkovice ubránily minutu a půl dlouhé oslabení tři na pět.

Šimíček: Vítkovice doma a v Evropě? Je to v hlavě. Mluví o Muellerovi i mladých

„Klíčové,“ věděl Peterek mladší, který v deseti duelech za Vítkovice nasbíral tři body (1+2). „V rámci možností se to dá, není to nejhorší, ale určitě bych chtěl víc,“ zmínil Peterek, jenž si užije volnou středu. Duel s Pardubicemi mají totiž Vítkovice předehrán.

Třinec zůstal třetí, Vítkovice dvanácté, ale přiblížily se Plzni, a vzdálily Kladnu. „Všichni jsme podali skvělý výkon do obrany i do útoku. Gólman zachytal, táhli jsme za jeden provaz a vyšlo to,“ byl rád Jonáš, přičemž pár slov s tátou nyní o zápase prohodí. „Dnes vyhrály Vítkovice, gratuluji jim, ale doufám, že příště jim to vrátíme,“ uzavřel Jan Peterek.