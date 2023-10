V úterý si drtivou výhrou 5:0 na ledě Ingolstadtu zajistili postup do play off Ligy mistrů, o den později se dozvěděli osmifinálového soupeře. Hokejisté Vítkovic se v další fázi evropské soutěže střetnou s Lahti Pelicans z Finska, který potkali už ve skupině. Jasno má pochopitelně i Třinec, který uprostřed týdne porazil Aalborg 4:0, a dál ho čeká švédská Skellefteå AIK. Hrát se bude na dva zápasy doma a venku, o termínech se jedná.

Fanoušci při derby Třince a Vítkovic (24. září 2023). | Video: David Hekele

Od úterního večera měli Ostravané jistotu účasti, nevěděli však s kým se utkají. Během středečního programu létaly Vítkovice průběžnou tabulkou nahoru a dolů, nakonec se usadily na deváté příčce, takže jejich sokem se stal osmý tým – Lahti Pelicans.

Hokejisté Vítkovic v Německu smetli Ingolstadt a jsou v play-off Ligy mistrů

Finové v základní části Vítkovice porazili 4:0. Kromě toho vyhráli v Rouen (8:3), v Bolzanu (4:3pp), v Salcburk (5:1), naopak padli doma s Växjö (1:5) a Třincem (1:3).

I Oceláře, kteří obsadili dvanáctou pozici, čeká severský soupeř. Švédská Skellefteå AIK ve skupině porazila Salcburk (4:0), vyhrála v Tampere nad Tapparou (5:3), v Košicích (2:1) i Innsbrucku (4:2), naproti tomu padla doma s Pardubicemi (3:4) a Rouen (0:1).

Podívejte se: Český mistr převálcoval šampiona z Dánska a slaví postup

Mužstvo Zdeňka Motáka tak napravilo horší vstup do soutěže. „Je rozdíl hrát Ligu mistrů v létě, když nejste rozehraní. Pro týmy se staršími hráči, jako jsme my, je to těžší. Postupem času se do toho dostáváme a zápas od zápasu jsme lepší. Doufám, že tahle tendence tak půjde dál a bude to ještě lepší a lepší. Chceme jít co nejdál," řekl útočník Libor Hudáček.