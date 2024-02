/FOTOGALERIE/ Hokejové Vítkovice se připojí k letošním oslavám sta let tzv. Velké Ostravy. Stane se tak v úterý 27. února, kdy k utkání 50. kola extraligy přijede na východ republiky Kometa Brno. Při této příležitosti nastoupí domácí tým vedený kapitánem Dominikem Lakatošem v originálních retro dresech, inspirovaných obdobím krátce po druhé světové válce.

V roce 2024 slaví statutární město Ostrava 100 let vzniku takzvané Velké Ostravy. A teď se k nim přihlásil i tradiční účastník a dvojnásobný vítěz tuzemské nejvyšší soutěže.

„HC Vítkovice Ridera je již více jak 95 let hrdým a nejúspěšnějším reprezentantem Ostravy v ledním hokeji u nás, v Evropě i po celém světě. Klub, založený v roce 1928 ještě pod hlavičkou SK Moravská Ostrava, se vždy hlásil ke svému původu ve třetím největším městě republiky. Fakt, že po drtivou většinu své historie nenese jméno města přímo v názvu tomu nijak nerozporuje,“ stojí v tiskové zprávě na oficiálních stránkách klubu.

Klub připomíná, že před sto lety byly položeny základy moderní městské aglomerace, jakou známe dnes. Ostrava se tím přerodila z periferního souměstí několika menších celků v pulsující stotisícovou metropoli rozhraní Moravy a Slezska a i v rámci tehdejšího Československa se stala třetím nejlidnatějším městem republiky. Milník, který je potřeba si připomínat i ve sportovním odvětví, protože i bez něj by ostravský sport jen těžko byl tím, čím je v současnosti.

„I u nás ve vítkovickém hokejovém klubu jsme si vědomi důležitosti stého výročí vzniku takzvané Velké Ostravy. A protože jsme byli vždy hrdým reprezentantem našeho města na ledových kluzištích nejen u nás, ale po celém světě, rozhodli jsme se aktivně přidat k oslavám výročí města a současně také dát vzpomenout na jednu z nejslavnějších ér naší klubové historie,“ říká mediální pracovník Vítkovic Zdeněk Janiurek.

Vítkovice, které bojují v závěru základní části o co nejlepší pozici pro předkolo play off, si k oslavě vybraly prestižní bitvu proti brněnské Kometě. Na konci února nastoupí v retro dresech, jejichž podoba je inspirována historickými trikoty z přelomu 40. a 50. let.

„Jsou to dresy, kterým pracovně říkáme ostravské. Primárně v nich na konci 40. let hrávaly tehdejší výběry Ostravy proti nejslavnějším českým a evropským klubům či podobným výběrům v přátelských utkáních. Nicméně mají přímou souvislost i s naším klubem, protože je Vítkovice jako takové nejednou oblékly i v ligových zápasech v první polovině 50. let,“ líčí Zdeněk Janiurek.

Výroční dresy jsou modro-bílé, což jsou historické barvy města Ostravy. Na prsou jim dominuje heraldický znak města Ostravy ve zlatavém erbovním orámování. Nic víc.

„Nejde o přesnou repliku tehdejších svetrů. Ale současné výroční dresy jsou takřka z devadesáti devíti procent totožné s těmi, ve kterých především vítkovičtí hokejisté nastoupili na domácím ledě proti výběru Stockholmu, nebo ve finále Mistrovství republiky 1953 proti pražské Spartě,“ připomíná Janiurek.

Součástí kompletního designu budou samozřejmě i návleky na kalhoty a štulpny. „Děkujeme partnerům klubu i partnerům Tipsport extraligy, že souhlasili s výjimkou a umožnili nám odehrát celé utkání v těchto výročních dresech bez reklam,“ vzkazuje Janiurek.

Originální hrané dresy půjdou po utkání do veřejné aukce, takže fanoušci mohou získat cenný kousek do své sbírky. Více o tom, co byla Velká Ostrava, se lze dočíst zde.