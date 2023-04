/ROZHOVOR/ Každý v týmu hokejistů Vítkovic má svůj velký podíl na postup do semifinále play off extraligy, ten nejzásadnější však patří muži s maskou. Brankář Aleš Stezka držel svými mnohdy famózními zákroky Ostravany ve hře, byl jazýčkem na vahách, zda Ridera uspěje, nebo ne. Na rozdíl od střelců, on si zaváhání dovolit nemohl. „Každý má v týmu nějakou svoji roli, pozici,“ pronesl v pondělí večer ve Winning Group Aréně u šatny Vítkovic, z níž se linul hit Dalibora Jandy Žít jako kaskadér.

Právě kaskadérem musel šestadvacetiletý rodák z Liberce kolikrát být. „Snažil jsem se co nejvíc puků pochytat, abych dal klukům šanci na vítězství. Aby mohli vepředu dát rozhodující gól,“ líčil v rozhovoru Aleš Stezka.

Co vám po postupu do semifinále prvně problesklo hlavou?

První? Na jedné straně úleva, na druhé to byla emoční radost. Když jsem si vybavil celou sezonu, jak dřeme, jak nás podporuje rodina, naše ženy, děti, trenéři, vedení, fanoušci… Všichni, co se celý rok pro nás obětovávají a ženou nás. Tohle mi bliklo hlavou. Jak jsme jim všem vděční, a že to je i jejich úspěch. Všichni jsme tady jako jeden tým. Takhle to směřujeme i dál.

Potvrdili jste, že druhé místo po základní části nebyla náhoda?

Jo, to jsem taky rád. Byla to náročná série. Za sebe děkuji i Brnu, bylo to fakt super. Náročné, emočně náročné, hezký hokej. I pro diváky. Vše, co takové play off mít mělo, tak mělo. Za to i soupeřům děkuji, respekt. Hráli fakt hezký hokej. Ale opravdu jsem rád, že my jsme ti šťastnější a postupujeme dál. S respektem a pokorou. Jsme rádi a musíme se nachystat na další sérii.

Třeba Roberts Bukarts naskočil z marodky a dal dva góly. Co se na to dá říct?

Klobouk dolů! To je ta vůle. V týmu každý chce a je úplně jedno, jestli je někdo zraněný, nebo po marodce. Všichni máme nastavené hlavy tak, že uděláme cokoliv pro to, aby se nám dařilo.

A třeba kapitán Dominik Lakatoš měl v sérii několik těžkých bloků, teď po dalším z nich nedohrál…

To je to, co razíme celou sezonu. Chceme uspět týmovostí, obětavostí, vůlí a hlavou, že každý udělá maximum. Abychom si splnili náš cíl.

Rozhodl Peter Mueller, dal v sérii tři vítězné góly. Je to klasický sportovní scénář, že svůj bývalý klub sestřelí jeho nedávná hvězda?

Taky je to možné, ale je jedno, kdo postupový gól dal. Hlavní je, že padl. Ovšem ano, je to takový menší paradox.

První využitá přesilovka v sérii přišla včas, že?

Jo. Můžu jen souhlasit, jsem za to rád, že to klaplo. Týmy zkoumají na videích všechno, nachystají se. Kluci tu poslední přesilovku sehráli super, byla tam clona před bránou. Perfektní, musím před kluky smeknout, že to zvládli.

V posledním utkání jste chytil trestné střílení Petru Holíkovi, pak inkasoval technický gól od Jakuba Fleka. Jak jste ty situace viděl?

U trestného střílení jel na mě Holas, který je šikovný kluk, hračička. Snažil jsem se být co nejvíce trpělivý, čekat na jeho pohyb, a abych já něco neudělal jako první. Naštěstí se mi to povedlo. A technický gól? Viděli jsme to, prostě to prošlo. Jediné, co mi chybělo, byla síla v odrazu. Brána se vyhodila. Škoda, ale dozadu už koukat nechci. Teď se koukám jen na to, že jsme vyhráli. Chci si to užít a připravit se dál.

Nadávky? Fandění jsem nečekal, řekl hrdina Vítkovic. Čtvrtfinále prvním kopcem

Dalším vašim soupeřem bude Hradec Králové, ale ve hře byla i Sparta. Jak se těšíte na dalšího rivala?

Neřešili jsme, kdo vyjde, o těchto dvou možnostech jsme věděli. Budeme se snažit na dalšího soupeře připravit zase na sto deset procent, abychom byli co nejlépe nachystaní. Je to play off, chceme si to užít, ale zároveň je to velká dřina, velká práce. Chceme znovu udělat maximum.