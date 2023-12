S porážkou, která dává naději z pohledu výsledku i výkonu, se vrátí domů hokejisté Vítkovic. Svěřenci kouče Pavla Trnky podlehli v prvním duelu čtvrtfinále Ligy mistrů na ledě SC Rapperswil-Jona Lakers 1:2, když jediným střelcem hostů byl už ve 2. minutě útočník Marcel Barinka. Odveta je na programu za týden v Ostravě.

Hokejisté Vítkovic. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Kotala

Necelé tři tisíce fanoušků na stadionu a další množství u televize viděly velmi dobrý hokej. Hned v úvodu poslal Vítkovice do vedení Barinka, góly Vouardouxe a Raska ale průběžný stav otočily ještě před první pauzou.

V dalším průběhu ale měli navrch oba brankáři, kteří mnohdy se štěstím, ale přece, svou svatyni uhájili. Vítkovický Lukáš Klimeš se blýskl několika výbornými zákroky. Žádná další branka tak už nepadla a Ostrava se tím pádem může těšit na atraktivní bitvu o semifinále.

„Z pohledu fanoušků asi zápas, který se líbil, protože na obou stranách bylo spousta šancí, samozřejmě z pohledu trenéra to nebylo úplně ideální. Zbytečně mnoha šancím jsme čelili, na druhé straně mnoho jsme si jich vytvořili, ale nebyli jsme schopni dát víc, než jeden gól. Hodnotím to tak, že z obou stran byl zápas na můj vkus až moc otevřený,“ řekl trenér Vítkovic Pavel Trnka.

„Prohráli jsme, jsme o gól zpět, ale naše výchozí pozice pro domácí utkání není špatná. Je to hratelné,“ dodal kouč.

Zajímavostí bylo, že v zápase dostal prostor nově i junior Marek Chaloupka. „Na to, že to bylo první utkání, dali jsme ho do dvojice se zkušeným Auvitu, tak myslím, že podal velice slušný výkon. Od prvního do posledního střídání nechyboval, nepřipadalo mi, že by byl vyplašený. Velice dobrý výkon,“ pochvaloval si Trnka.

SC Rapperswil-Jona Lakers – Vítkovice Ridera 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Vouardoux (Moy), 17. Rask (Dünner) – 2. Barinka. Rozhodčí: Schrader, Rohatsch – Cattaneo, Burgy. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 2933.

Rapperswil-Jona: Meyer – Aebischer, Gerber, Capaul, Maier, Baragano, Grossniklaus, Vouardoux – Wick, Dünner, Forrer – Frk, Rask, Červenka – Moy, Schroeder, Jensen – Wetter, Albrecht, Lammer. Trenér: Hedlund.

Vítkovice: Klimeš – Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Kovář, Auvitu, Chaloupka, Jeřábek – Lakatoš, Dej, Kalus – Zdráhal, Barinka, Fridrich – Peterek, Krieger, Bukarts – Lednický, Přibyl, Krejsa. Trenér: Trnka.