/ROZHOVOR/ Nadšení! To bylo vidět ve středu dopoledne patrné z jindy kamenného výrazu Aleše Pavlíka. Když město Ostrava ústy primátora Jana Dohnala představilo v tiskovém středisku Ostravar Arény svůj plán na stavbu nové multifunkční arény pro ledové sporty, majitel hokejových Vítkovic a viceprezident Českého svazu ledního hokeje se rozzářil. A rozmluvil. „Je to správný krok,“ řekl mimo jiné zkušený funkcionář.

Trenéři Pavel Trnka (Vítkovice) a Jaroslav Modrý (Kometa) po úterním vzájemném utkání v Ostravě. | Video: David Hekele

Co tedy na záměr města postavit novou arénu v blízkosti té stávající říkáte?

Na úvod chci poděkovat panu primátorovi, ale i celé radě města Ostravy. Pokud jsme došli k tomu, že rada města, což je asi shoda napříč politickým spektrem, rozhodla, že začne činit kroky k tomu, abychom v Ostravě mohli činit kroky k postavení arény a zázemí všech ledových sportů, tak jsem přesvědčen, že je to správný krok. Jediný dobrý krok, který bude efektivní do budoucna. Ať už kvůli Ostravar Arény, nebo jak my – hokejisté, para hokejisté, krasobruslaři, univerzitní hokej – působit v nové aréně, která bude splňovat veškeré požadavky.

Opravdu tomu věříte?

Z pozice majitele a zástupce organizace vítkovického hokeje bych chtěl městu poděkovat, protože po dlouhých mnoha letech s pokorou věřím, že to nebude jen tisková konference. Že tady za tři pět let zase nebudeme sedět nad novými plány a říkat si, že by to bylo super. Věřím, že nastal zlomový moment, kdy se na tom v co nejkratší době začne pracovat, začne se stavět a poté fungovat se bude v nově postavené aréně pro všechny ledové sporty, které nás napadnou. Věřím, že nezůstane jen u slov.

Jak vnímáte kapacitu okolo sedmi tisíc míst?

Se vší vážností jsem přesvědčen, že kapacita sedm tisíc lidí je pro Ostravu dostačující. I z toho pohledu, že se fanoušci budou mít důvod na hokej těšit. Že třeba – a teď to myslím v dobrém – budou mít sem tam pocit, že se na hokej nedostanou, aby si koupili permanentku. Abychom se těšili na hokej v zaplněné hale. Věřím, že bude postavená funkčně, a moc bych se přimlouval o to, abychom mohli hovořit, jak bude koncepčně realizovaná, protože v rámci atmosféry – pokud nehrajete play off či derby a nemáte zde sedm tisíc lidí – tak současná hala je „mrtvá“. Je to historicky Palác kultury realizovaný divadelním způsobem, a my věříme, že se nám podaří mít s architekty nějaké slovo, aby se podařilo udělat halu, která bude odpovídat standardům zejména z Ameriky.

Co to znamená?

V rámci bezpečnosti maximálně příkré tribuny, že lidé v první řadě budou sedět u plexiskla, budou si moci pomalu „sáhnout“ na hokejisty, a i když přijde pět šest tisíc, tak bude atmosféra, která bude šestým hráčem. Toho my dneska doopravdy nemáme. Máme úžasné fanoušky, ale v této aréně je rozdíl proti nově postaveným halám, kde je atmosféra elektrizující a běží vám mráz po zádech, znát. To by mohl být jeden z důvodů, proč by si zde mohli i noví fanoušci najít cestu. Kromě kvalitního vítkovického hokeje a soupeře přijdou na úplně jinou atmosféru. Jsem rád, že pan primátor a rada města k tomu přistoupila, a udělala první výkop k tomu, že v Ostravě vyroste aréna pro ledové sporty.

Zástupci města i společnosti Vítkovice Aréna mluvili o tom, že kvůli hokeje nemůže hala hostit řadu jiných akcí. Zejména v březnu a dubnu, kdy je play off a program extraligy nejasný.

K tomu mám připomínku. Nechtěl bych, aby vyznělo, že v aréně nemohou být žádné akce kvůli hokeje. Ano, jsou v březnu a dubnu omezené, ale jinak máme v rámci rozlosování z 52 kol 26 domácích zápasů, a dlouhodobě jsme v průměru na jedenácti až třinácti z nich s nadsázkou „vyhozeni“ oznamovacím dopisem, že v tomto termínu nemůžeme hrát a musíme přesouvat. Vše je ve shodě, v korektním chování, ale pak nastávají situace, že hrajeme devět kol v řadě venku, pak pět během deseti dvanácti dnů doma, a lidé nepřijdou na hokej v úterý, v pátek a v neděli, pokud nemají permanentku. Těch máme prodaných nejméně z celé republiky. To znamená, že přijde třeba o dva tisíce lidí méně a klubu chybí peníze ze vstupného. Jen na dovysvětlení.

Nebudou fanoušci ochuzeni, když se přesunete do menší haly?

Nebudou. Beru to tak, že naopak hala bude více zaplněná, protože se lidé budou bát, že se na hokej nedostanou. Dneska je problém, že se fanoušek rozhodne tři minuty před začátkem zápasu, jestli jde, nebo ne. Buď je venku hezky, jede na chalupu, s kamarádem na pivo, nebo s manželkou na nákup. A jestli bude mít hala kapacitu sedm tisíc, tak říkám ano, jednou, dvakrát, třikrát v sezoně to bude méně, než poptávka, ale obrovský efekt to bude mít pro ostatní zápasy. A ještě něco.

Povídejte…

Zároveň po městu nechci, jelikož pocházím z privátního sektoru a vím, že abych korunu utratil, musím ji nejprve vydělat, požadovat, aby postavilo halu pro deset dvanáct tisíc lidí. Bylo by to nekorektní a nefér. Ve výsledku, jestli bude aréna pro 6900, nebo 7300, je jedno. Záleží na shodě s architektem. To je otázka pro blízkou budoucnost, ale jako taková je to správná kapacita ze všech úhlů pohledu. Prostě aby to byla aréna, kde pět šest tisíc diváků, kteří na nás pravidelně chodí, udělají super atmosféru a bude to náš šestý hráč.

A co akce typu mistrovství světa?

Víme, že se staví brněnská hala pro třináct tisíc, všude je velmi nahlas prezentován projekt pana Dědka v Pardubicích pro čtrnáct tisíc. Jsem přesvědčen, že další mistrovství světa v Česku může být nejdříve za deset let. Pokud bychom šli extrémem a z této haly (Ostravar Arény) by byla nová pro deset tisíc lidí, tak jsme jedna ku čtyřem, že se tady bude hrát, protože ještě máme v Praze O2 Arénu. Umím si představit, až se za pět osm let bude podepisovat další šampionát, jaký tlak vytvoří Brno, či Pardubice, aby ho tam poprvé měli. Tímto se pravděpodobnost zmenšuje.

To dává logiku…

Nemůžu hovořit za město, ale jak říkám, nejprve korunu musím vydělat, abych ji mohl utratit, tak je to obrovské a nesmyslné riziko, stavět halu pro deset dvanáct tisíc lidí, aby tady možná jednou zase bylo mistrovství světa. Možná se ty haly nedostaví a pak budeme rádi za tu naši tady, kde se na měsíc ten led udělá.

Tudíž v kapacitě problém nevidíte?

Ne, nevidím to jako problém. Když jsme se dívali na průměrnou návštěvnost v posledních pěti sedmi letech, tak kapacita sedmi tisíc bude dostatečná, aby se vytvořilo to, co chceme. Tedy halu vytvářející skvělou atmosféru i při návštěvě pěti šesti tisíc. Věřím, že to pro lidi bude motivující element.

Počítáte s tím, že se jako vítkovický klub budete podílet na financování haly, nebo to necháte na městu?

Jak řekl pan primátor, bude to otázka dalších diskusí. V momentě, kdy budeme vědět, že máme místo, tak se začneme bavit, jestli to bude stoprocentní investice města, zda tam bude teoretická participace stávajícího majitele pozemku, a můžeme se bavit i o tom, jakým způsobem do toho může vstoupit vítkovický klub, či má privátní osoba. Všechny varianty jsou otevřené.

Jak Vítkovice tedy vnímají, že by mohly mít svou arénu?

Velmi pozitivně. Jak pan primátor řekl, že to zítra mít nejde, tak my bychom to tak chtěli, a mít halu s hokejovými parametry. Tribuny blízko u ledu, první řada také, a mít šestého hráče.

Projekt se jeví tak, že byste byli všichni pod jednou střechou, že?

Ano, ta úvaha, záměr a koncept tady je, že vedle extraligového hokeje by se tam přestěhovala i mládež. K tomu by půlka plochy byla na speciální dovednosti, na tréninky gólmanů, a vše pod jednou střechou. Hlavně bychom docílili toho, že když nám chybí ledy, tak by mládež čítající přes tři sta dětí nemusela vstávat na půl šestou ráno, nebo trénovat po dvanácté hodině a zameškávat školu. Cílem je, aby děti studovaly, a měly i výborné podmínky pro trénink.

Zároveň by stála hned vedle přes silnici…

Ano. Tím pádem nám zůstává veškerá infrastruktura a fanoušci zvyklí chodit do Vítkovic by chodili dál. To je obrovský bonus.

Jak vnímáte časový horizont, kdy by se teprve za pět šest let mohlo kopnout do země?

Přiznám se, že jsem věřil, že ten horizont bude jiný. Určitě budu hledat cesty i tlačit, aby to nebylo tak, že za šest let se začne kopat. To říkám na rovinu.