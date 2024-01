Vítkovice se třetím českým klubem ve finále hokejové Ligy mistrů nestaly. Ostravané podali v úterý na ledě favorizované Skelleftey heroický výkon, góly Marcela Barinky a Marka Kaluse otočili nepříznivé skóre na 2:1, ale třetí trefu, která by dvojzápas poslala do prodloužení, už nepřidali. Vinou týden staré domácí prohry (2:4) se tak s evropskou scénou loučí těsně před branami bitvy o pohár, o který si to Seveřané rozdají se švýcarskou Ženevou. Ta ze soutěže vyprovodila Lukko Rauma z Finska (2:2, 3:2). „Vysněné finále se nepovedlo, ale neodcházíme s hlavami dole,“ hlásil po utkání trenér Ridery Pavel Trnka.

Semifinále Ligy mistrů Vítkovice - Skellefteå (9. ledna 2024). | Video: David Hekele

Dvanáctý celek extraligové tabulky? Při pohledu na dění v Kraft Aréně by to řekl málokdo. Vítkovice byly uvolněné, sebevědomé, na rozdíl od zápasů v české nejvyšší soutěži je neovlivnila ani inkasovaná branka z hole Salomonssona. Naopak. Pokračovaly v aktivní hře, z čehož ve 33. minutě pramenilo vyrovnání Barinky v přesilové hře, po návratu z druhé pauzy pak i vedoucí gól Kaluse.

„Musím říct, že jsem mile překvapený, jak jsme to dneska zvládli,“ přiznal útočník Rastislav Dej a asi si v hlavě promítal, co by se na ledě dělo, kdyby třeba mladík Přibyl netrefil jen tyč. „Škoda, třetí gól visel na vlásku,“ podotkl zkušený borec.

Vítkovice ve Švédsku zvítězily, ale finále hokejové Ligy mistrů si nezahrají

Vítkovice nezaskočila kvalita protivníka ani fakt, že u polárního kruhu bylo téměř minus třicet stupňů. Spíše působily nažhaveně. „Je to paradox,“ smál se Dej. „Jsou tady trošku jiné podmínky, ale co jsme se s kluky bavili, někomu taková zima i vyhovovala. Byla to změna. Skok o dvacet stupňů a zajímavá zkušenost,“ dodal.

Ve třetí třetině pak byly k vidění fáze, kdy švédský soupeř jen marně naháněl Ostravany po vlastním obranném pásmu. „Možná to bylo tím, že věděli, že mají ten jednogólový náskok a trochu se stáhli do obrany. Plynulo to ale i z naší aktivity,“ odhadoval Dej. „Od začátku jsme dobře bruslili, soupeře jsme tím dobrým pohybem a aktivitou zaskočili. Myslím, že zasloužíme pochvalu,“ poznamenal nahlas pětatřicetiletý útočník.

Té se mužstvo dočkalo. „Nejsem ten, co chválí, ale za dnešní zápas i celou jízdu v Lize mistrů jsem to udělal, protože kluci se absolutně nemají za co stydět,“ prohlásil trenér Pavel Trnka.

Živá voda na Ligu mistrů. Vítkovice zkrotily nebezpečné Bílé Tygry. Podívejte se

Vítkovice mohly napodobit duo Sparta, Hradec Králové, které evropské finále zažilo. Takhle se přidaly k neúspěšným semifinalistům Třinci, Liberci a Plzni. „Vysněné finále se nepovedlo, ale neodcházíme s hlavami dole. Přál bych si, abychom si agresivitu a dodržování toho, co si řekneme, přenesli do naší ligy. Jestliže si kluci budou pamatovat, jak se dnes prezentovali na ledě proti obrovsky kvalitnímu týmu, a přenesou to dál, budeme sakra nebezpeční,“ byl přesvědčen Trnka.

„Poslední zápas jsme vyhráli, ale paradoxně jsme nepostoupili. Nicméně také věřím, že nás to povzbudí do extraligy, že navážeme na tento výkon i výsledek, a budeme sbírat body, které potřebujeme,“ zamyslel se Rastislav Dej.

Kromě konce mezi nejlepší čtyřkou měl pro Ostravany celý výjezd do Švédska už jen jedno negativum, byť zásadní. Od třetí třetiny už kvůli zranění nehrál kapitán Dominik Lakatoš. „Ještě nic nevíme,“ uzavřel Pavel Trnka.