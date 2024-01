Mikrofon sudích, chyby a vzdalující se finále. Vítkovice po prohře: Nic nebalíme

/FOTOGALERIE/ Nabízel se, střílel, v přesilové hře skóroval, nebál se jít do šarvátky, ale na celkový úspěch to bylo málo. Útočník a kapitán hokejistů Vítkovic Dominik Lakatoš bojoval, stejně jako zbytek ostravského celku, ale v úterním prvním semifinále to na favorizovanou Skellefteu bylo málo. Po výhře 4:2 mají do finále Ligy mistrů blíže Švédové. „Byly tam pasáže, kdy jsme byli vyrovnaným soupeřem. Těžko se mi to hodnotí,“ uvedl lídr Ridery.

Kapitán Vítkovic Dominik Lakatoš a trenér Jiří Veber hodnotí úterní zápas proti Skelleftee. | Video: David Hekele