Nula. Tolik bodů získali hokejisté Vítkovic ve vzájemných zápasech základní části této extraligové sezony proti pražské Spartě. Při poslední možnosti zlepšit s rivalem bilanci Ostravané v nedělním utkání 34. kola nejvyšší soutěže podlehli doma 2:4, když totálně vyhořeli v prostřední části, inkasovali tři branky. Na ledě Ostravar Arény zářili především obránce Martin Kempný (1+2), a útočník Filip Chlapík (2+1).

Vítkovice - Sparta (7. února 2024). | Video: David Hekele

Sparta ani jednou neskórovala z prostoru v blízkosti branky. Vždy šlo o ránu z větší vzdálenosti. „O záměr nešlo, vždy to vyplynulo ze situace. Snažíme se chodit před gólmana, nakonec mu to tam dvakrát propadlo. Pro nás jedině dobře,“ poukázal Filip Chlapík na první a třetí gól Sparty, při nichž puk prolétl brankáři Matěji Machovskému mezi rukou a tělem.

Opět nic! Naděje Vítkovic spláchla druhá třetina Sparty, tři body má Chlapík

Sám muž s maskou ve vítkovickém brankovišti byl na sebe naštvaný, do poslední dvacetiminutovky už nenaskočil. „Musíme si to umět rozebrat. Když takoví hráči, jaké má Sparta, dostanou čas, vědí, jak si s tou střelou poradit. Řešením je blokovat, nebo je do těch střel vůbec nepouštět,“ věděl útočník Rastislav Dej, který v 7. minutě poslal domácí do vedení.

Přiznal, že s druhými třetinami jde o dlouhodobý problém. „Musíme se na to zaměřit, asi to bude o vzájemné podpoře, hrát v pěti pospolu do útoku i obrany, nikoli nahoru dolů. Zvlášť s top týmy. Mít tři hráče vzadu, být možná trochu defenzivnější,“ nabídl recept Dej. „Samozřejmě, hráli jsme doma, chtěli jsme být aktivní, tlačit se a Sparta toho využila,“ doplnil.

Zdroj: David Hekele

Na Jiřím Vebrovi bylo zklamání hodně znát. „První třetina ještě jakžtakž, ale ve druhé není poprvé, že jsme přestali hrát. Nebruslili jsme, nestačili, nebyli jsme důstojným soupeřem, Sparta byla dominantní. A třetí třetinu si už pohlídala,“ hodnotil kouč.

Proč se Spartě na Vítkovice daří? „Vždycky to byly těsné zápasy, kromě dneška. Já myslím, že hrají dobře, ale někdy vám to tak vyjde. Naštěstí jsme vyhráli,“ byl rád Chlapík. „My bilanci neřešíme,“ podotkl Rastislav Dej, který si se spoluhráči může zvednout náladu už v úterý v semifinále Ligy mistrů proti švédské Skelleftee.