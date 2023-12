/FOTOGALERIE/ Překvapení. Stejně jako před rokem se jinak při druhé reprezentační přestávce o sezoně hokejistů Vítkovic mluvit nedá. Jenže zatímco loni tým Miloše Holaně naháněl lídra z Pardubic a za sebou nechával giganty Spartu a Třinec, teď už bez oblíbeného trenéra se snaží utéct na opačném konci tabulky čtrnácté příčce znamenající baráž. Náladu v Ostravě vylepšuje postup do semifinále play off Ligy mistrů. „Z toho máme obrovskou radost,“ neskrývá sportovní manažer Roman Šimíček pro klubový web.

Euforie, nadšení, oslavy, dobrá nálada na tiskovce. Jako kdyby se vrátily dvanáct měsíců staré časy, kdy si ve Vítkovicích užívali skvělý ročník. Tak to v úterý vypadalo v Ostravar Aréně, když Ridera rozložila švýcarský Rapperswil 5:1, a postoupila mezi čtyři nejlepší v Evropě. O finále si to rozdá se švédskou Skellefteou.

„Tenhle úspěch patří všem našim fanouškům a také partnerům klubu,“ rozplývá se Roman Šimíček, sportovní šéf klubu. „V květnu po rozlosování Ligy mistrů jsme si řekli, že v ní chceme hrát důstojnou roli, bavit diváky a naše fanoušky. A myslím, že tenhle cíl se nám daří plnit. Postup do semifinále je nejen naším klubovým úspěchem, kterého si nesmírně vážíme, ale je to skvělý výsledek i pro celé město Ostravu, náš kraj i český hokej,“ líčí s tím, že i proti favoritovi ze severu bude chtít tým uspět a jít dál.

Jenže to je ta světlejší část vítkovického ročníku. I účast v Lize mistrů měla vliv na to, že v extralize už to tak růžové není. „Asi nám vždy povolí hlavy a psychicky jsme jinde, než v extralize. Nikdo není zatížený tím, že má v hlavě myšlenku, že když se prohraje, tak to bude obrovský průser,“ vysvětluje si Šimíček.

„V extralize víme, na jaké pozici jsme a každý nezdar, každá porážka, každá ztráta nás může v konečném součtu hodně mrzet. Všichni to v těch palicích mají. Proto bych strašně chtěl, ať se co nejdříve odpíchneme od toho spodku tabulky, ať jsme v klidnějších vodách, můžeme ty hlavy povolit a ti kluci ukážou, že hokej umí hrát. Že to nezapomněli,“ nabízí recept Šimíček.

MUELLER? V OSTRAVĚ SE MU NELÍBILO

Zhruba po polovině základní části jsou Vítkovice až dvanácté, sedm bodů za Karlovými Vary a Plzní, byť Ostravané mají zápas k dobru. „Všichni jsme touto dobou chtěli mít na kontě mnohem více vítězství a bodů. Bohužel sport je nevyzpytatelný. Já ale věřím, že jsme si všechny problémy a nezdary v první polovině vyžrali. Že je to za námi. Věřím, že se odpíchneme,“ doufá Roman Šimíček a poukazuje na poslední výkony i výsledky naznačující vzedmutí.

Na české scéně Vítkovice nevyšly naprázdno již čtyřikrát v řadě, získaly osm bodů. „Tým se zvedá a má na to, aby hrál lépe a hrál v tabulce hlavně někde jinde,“ míní Šimíček.

Důvody nezdarů by radši nechal na pozdější analýzu. Nyní řeší aktuální problémy. „Udělaly se změny, vyměnili se trenéři, přišli noví s novým pojetím hry. Chtějí hrát agresivněji, to nějaký čas trvá, než se tomu mužstvo přizpůsobí a začne to fungovat. Dost do toho ještě promlouvala také změna tréninkových cyklů. Tréninky byly náročnější, v kombinaci se zápasy ze z toho někteří trochu hůře dostávali,“ popisuje.

Vinu dává i zraněním a nemocem. „Sešlo se toho najednou moc a výsledek každý viděl. Znovu opakuju, že už věřím, že je to vše za námi a půjdeme nahoru,“ podotýká někdejší mistr světa.

Klub prodělal i ságu okolo konce hvězdného útočníka Petera Muellera. „Já se v tom nechci úplně šťourat. Pro nás všechny byla podstatná ta věc, že Peter tady nechtěl hrát, nechtěl být v Ostravě, nelíbilo se mu tady,“ přibližuje Šimíček. Reakce byla jednoduchá.

„Nechceme mít hráče, kteří tady nechtějí hrát. Pokud je tu někdo, kdo tady nechce být, nechce bojovat za Vítky, má představu, že jinde to bude podstatně lepší, tak ať jde, my mu ve štěstí bránit nebudeme,“ má jasno o tahounovi minulé sezony. „Jen to pak dělá v týmu neplechu,“ ví Šimíček.

PŘÍCHODY SE POVEDLY

Po této zásadní změně navíc nastalo ono zlepšení. „Je to i o tom, že se kluci v kabině více semkli. Více se snaží dřít. Taky to mohlo být tím, že ostatní čekali, že to bude právě Mueller, kdo dá ty důležité góly a on je nedával, nebo mu to nešlo… Ale dál už bych se v tomhle tématu opravdu nechtěl moc šťourat. Už je to pryč,“ mávne rukou Roman Šimíček, který je rád, že naopak příchozí mladíci Marcel Barinka s Jonášem Peterkem, nebo o poznání zkušenější Yohann Auvitu do týmu zapadli.

„U Yohanna jsme čekali, že by mohl být opora zadních řad. Bohužel nešťastně se zranil hned na prvním tréninku, a to ho na dlouho zastavilo,“ popisuje Šimíček s tím, že Francouz sedm měsíců nehrál. „Jsme rádi, že už se do nějaké té herní pohody dostal, je to poctivý kluk, který na tréninku, v zápase, i mimo led odvede vždy maximální práci. Je to stoprocentní profík,“ dodává.

A mladí? „Jsme rádi, že Bari si sedl s kluky ve druhé lajně (Fridrich a Zdráhal). Je super, že jim to klape a bodují. Do budoucna by to mohlo být dobré. Jonáš Peterek třeba nemá takový prostor, ale je to také hokejista, který má budoucnost a do týmu zapadl velice dobře. Moderní hokej, který se teď uplatňuje, konkrétně jim bude vyhovovat a myslím, že to všichni uvidíme, že bude hrát čím dál více mladých kluků. Budou lítat, bruslit a budou plní energie a šťávy,“ poznamenává bývalý útočník.

Nelze nezmínit ani čerstvou posilu Tomáše Vondráčka, který zazářil především v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů. Vstřelil hattrick. „Tomáš je zkušený hráč a své kvality ukázal jak proti Hradci, tak ve čtvrtfinále s Rapperswil,“ uzavírá Roman Šimíček.