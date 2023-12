/FOTOGALERIE/ V neděli po dlouhých týdnech ukončili sérii sedmi extraligových porážek, na oslavy ale není čas. Hokejisté Vítkovic musí přepnout z domácí na evropskou úroveň, v úterý pokračuje jejich cesta Ligou mistrů. V prvním čtvrtfinále (od 19.45 hodin) se vydají na led švýcarského Rapperswil-Jona Lakers, za který hraje duo českých útočníků Roman Červenka a Martin Frk.

Atmosféra derby Vítkovice - Třinec (3. listopadu 2023). | Video: David Hekele

Ostravanům se na mezinárodní úrovni daří, když po postupu ze skupiny vyřadili – byť se štěstím – finské Lahti Pelicans. Teď podruhé v ročníku narazí právě na Rapperswil. V základní skupině v Ostravě vyhráli domácí 4:1. Nyní soky čeká klasický dvojzápas, v Ostravar Aréně se oba týmy vydají příští týden (úterý 12. listopadu).

„Samozřejmě čekáme velice kvalitního soupeře. Víme, že švýcarský hokej je postavený na bruslení, takže když to řeknu laicky – čekám fičák. Hráči jsou ale natěšení,“ prozradil hlavní trenér Vítkovic Pavel Trnka.

„Něco jsme si tady nastavili, chceme na to výkony navazovat, i když je to jiná soutěž, než domácí extraliga. Do každého zápasu ale jdeme s tím, že chceme být úspěšní,“ pokračoval Trnka.

Rozhodujícím faktorem pro to, kdo se podívá do semifinále, je skóre. V úterý se ani při remíze neprodlužuje, na nastavení by došlo až v Ostravě při nerozhodném výsledku součtu obou utkání v základní hrací době. „Jsme nastaveni tak, že v jakémkoliv zápase chceme zvítězit. S tím jsme šli do předchozích zápasů v Lize mistrů. To je mentalita, ve které míníme pokračovat,“ řekl Pavel Trnka.

Pro oba soupeře to bude možnost se znovu nastartovat, jelikož ani jednomu se v domácí soutěži nedaří podle představ. Vítkovice, které do Švýcarska pocestují až v den utkání, jsou před vrcholící první polovinou základní části dvanácté. Osm bodů od jedenácté Plzně, čtyři před poslední Mladou Boleslaví.

Rapperswil, který v Lize mistrů v minulém kole přešel přes německý Mannheim, je ve švýcarské National League předposlední. Aktuálně má za sebou sérii pěti porážek, během nichž nezískal ani bod.