Hříčka osudu, náhoda, nebo věc, ke které vše postupně plynulo. Nazvěme to, jak chceme, každopádně hokejisté Vítkovic začínají letošní play off se stejným soupeřem, s jakým loni skončili. S Hradcem Králové. Pikantní série předkola, která v sobě skýtá emoce nejen ze hry, startuje ve středu a ve čtvrtek na východě Čech, do Ostravy se přesune na víkend.

Loni se střetli v semifinále. Ačkoli Mountfield vedl už 3:0 na zápasy, svěřenci tehdejšího trenéra Miloše Holaně se vzepjali k velkému výkonu, i přes nejdelší prodloužení v historii české nejvyšší soutěže se podařilo sérii srovnat, a měli blízko k postupu do finále. Bránu Ostravanům nakonec v nastavení sedmého klání zavřel svou přesnou ranou Oliver Okuliar.

Prodloužení se stalo symbolem vzájemných zápasů těchto protivníků. Ve zmíněném semifinále se nastavovalo pět ze sedmi střetnutí, v aktuální sezoně tři ze čtyř, včetně nedělního souboje v Ostravě, který rozhodl, že série odstartuje v Hradci.

„Samozřejmě doufáme, že budeme vyhrávat v základní hrací době, ale pokud by nastalo prodloužení, tak se na to musíme připravit a být třeba zkušenější, než ten minulý rok,“ měl jasno Lukáš Klimeš, podle úspěšnosti zákroků (92,99%) nejlepší brankář celé extraligy. „Na ten loňský rok musíme všichni zapomenout a nevnímat to. Co bylo loni, je už minulost. Musíme se připravit na každý zápas, a jestli bude prodloužení? To nás nezajímá,“ doplnil.

Jestli ne v hráčích, tak v minimálně ve fanoušcích Vítkovic stále vře také fakt, že dávno po skončení série i celé sezony, která byla pro Hradec stříbrná, byli odhaleni tři hokejisté Mountfieldu – Kevin Klíma, Graeme McCormack, Martin Štohanzl – s dopingem.

Zajímavé bylo, že prvně dva jmenovaní už zasáhli do sezony. „Jestli jsou znát? Jsou. Vypadali odpočinutě. To je všechno, co k tomu řeknu,“ reagoval Klimeš. „Bude to zase obrovská bitva. Myslím, že už ten poslední zápas ukázal, že to byla příprava na play off. Nebo ne příprava, on to už byl play off zápas. Bude to bitva o každý metr,“ vylíčil gólman Vítkovic, přičemž zmínil častou střelbu soka.

„Skoro všechno posílají na branku. Každý zápas je od nich spousta střel, což na jednu stranu může být dobré, ale na tu druhou, když tam budou mít lepší odrazy, tak je to hodně nebezpečné. Musíme se na to nachystat,“ nastínil Klimeš.

Podobný pohled má také útočník Patrik Zdráhal, který se v nedělním duelu trefil. „Já jsem tu celou sérii loni sledoval z tribuny, takže vím, jak to bylo vyrovnané. Poslední zápas byl podobný. Hradec je kvalitní soupeř, připravíme se na ně,“ slíbil.

Čeká klasický play off hokej plný boje a tvrdých soubojů s pevnými obranami. „Už před zápasem jsme věděli, že s nimi začínáme ve středu, takže to byla taková příprava,“ podotkl Zdráhal s vědomím, že klíčové budou i přesilovky. „Musíme být chytří a situace vyhodnotit jinak, abychom nebyli vyloučeni jako v neděli. Dávat si na to pozor. Play off jsou emoce a někdy to nejde zkrotit,“ prohodil Patrik Zdráhal.

V závěru základní části Vítkovicím chyběli kromě propíraného útočníka Dominika Lakatoše také Petr Chlán, Marek Kalus, Lukáš Kovář a Rastislav Dej. Neznamená to však, že by nemohli do hry zasáhnout. „Šance, že někdo z marodů naskočí do play off, je velká,“ připustil trenér Pavel Trnka, který byl tázán i na Lakatoše, jenž měl loni velký podíl na tom, že se sérii málem podařilo otočit. Je aktuální jeho nasazení? „Není, protože Dominik je zraněn,“ odpověděl Trnka.

Rok starou vypjatou sérii na střídačce nezažil. „Já jsem u toho loni samozřejmě nebyl, ale ano, pro Vítkovice jako klub to opakování z loňska je. Hradec je těžký soupeř, ale já když to vezmu z pohledu celé sezony, tak který soupeř byl lehký? Žádný, že? Čeká nás těžká série, ale s tím počítáme a my se na ni připravíme tak, abychom prostě uspěli,“ uzavřel Pavel Trnka.