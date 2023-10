První trénink s týmem má za sebou čerstvá letní posila Vítkovic. Obránce Yohann Auvitu se ve čtvrtek seznámil s týmem a premiérově s ním vyjel na led. „Vítkovice jsem znal,“ překvapil v rozhovoru pro klubový web čtyřiatřicetiletý francouzský zadák, který má za sebou deset účastí na mistrovství světa, 58 startů v NHL a tituly ve švýcarské či finské lize.

Děkovačka hokejistů Vítkovic s fanoušky. | Video: Petr Kotala

Prozradil totiž, že do Ostravy mohl být před pár lety angažován. Ještě jako teenager. „Bylo to v době, kdy už jsem byl jako junior ve Finsku. Je to tak patnáct let zpět. Tehdy se řešila eventualita, že bych se ještě jako mladý hráč přesunul z Finska právě tady do Vítkovic. Nakonec to nevyšlo, ale povědomí o Vítkovicích mám už hodně dlouho,“ rozpovídal na stránkách ostravského klubu.

„A taky jsem tady před lety byl, když jsem působil v Soči. Tehdy jsme byli na přípravném kempu tady v Česku a hráli jsme v Třinci a ve Vítkovicích. Já sice nehrál právě ten zápas proti Vítkovicím, ale byl jsem tady v aréně, takže i tu znám,“ dodal Auvitu.

Špatný vstup donutil Vítkovice jednat! Do Ostravy přichází francouzský obránce

O podrobnostech svého příchodu do Vítkovic příliš mluvit nechtěl. I po rozjezdu evropských soutěží byl bez angažmá, pak se ozvali z Ostravy. „Ono vlastně není až tak podstatné, jak se ten přestup udál nebo zrodil, pro mě je klíčové, že už jsem tady, že jsem součástí týmu, a že můžu hrát,“ byl rád obránce.

I současné povědomí o klubu má. Věděl, že v minulém ročníku Ridera hrála semifinále play off extraligy, nyní působí v Lize mistrů. „Myslím si, že bychom všichni měli myslet na stejnou příčku, ideálně udělat ještě ten krok navíc. Očekávám, že cílem týmu bude minimálně zopakovat semifinále, ale že někde za tím bude myšlenka ještě větší úspěch, klidně přímo titul. Já to tak cítím,“ prozradil Auvitu.

Vítkovice zahání krizi. Změna, není to jednoduché, ví Chlán. Holaň: Hlavy dole

Aktuální nevydařený start do sezony by podle svých slov neřešil. „Ze své osobní zkušenosti vím, jak dlouhá hokejová sezona je. Nezáleží na tom, jak sezonu odstartujete, záleží na tom, jak ji zakončíte. Já už jsem nějaké tituly vyhrál,“ podotkl.

„První titul ve Finsku se taky nerodil snadno. Ještě v prosinci jsme byli průměrný tým. Pak se to zlomilo, my se stali neporazitelnými a došli si pro pohár,“ vybavil si Yohann Auvitu.

„Pojďme zapomenout na to, co bylo. Je třeba jít dál, dívat se dopředu. Zápas od zápasu, soustředit se jen na to, co nás aktuálně čeká. Pořád je před námi pořádná porce sezony,“ vyzval v rozhovoru Francouz, který má v kádru krajana – útočníka Valentina Claireauxe, s nímž angažmá probíral.

„Je to poprvé, co se v kabině potkávám s kolegou z reprezentace. Už jsem v minulosti zažil přijít do kabiny, kde neznáte vůbec nikoho a neumíte ani slovíčko jejich řeči. Takže je vždy fajn, když znáte někoho, kdo ví, jak to v tom daném týmu chodí,“ přiznal Auvitu.

Vzkaz fanoušků Vítkovic do šatny: Stojíme za vámi, ale bojujte! Co na to šéf?

Ačkoli od jara nehrál soutěžní zápas, a ani přípravu neabsolvoval s žádným týmem, nevidí v tom větší problém. „V minulé sezoně jsem měl to štěstí, že jsem se dostal do Ženevy, byl součástí toho skvělého týmu v závěru základní části i v play off a nakonec jsme vyhráli titul. A po této zkušenosti bych byl obrovsky šťastný, kdyby se mi podařilo říct, že jsem obhájil mistrovský titul, jestli víte, co tím myslím,“ zasmál se Auvitu.

„Nebudu lhát, určitě nemůže nikdo čekat, že hned v prvním zápase budu na své nejvyšší možné úrovni. Týmy už mají za sebou start sezony, hráči jsou v zápasové intenzitě a tempu a jsou o něco napřed. Já jsem v dobré fyzické kondici, přes léto jsem na sobě makal, trénoval jsem i na ledě. Fyzicky jsem ve formě, chybí mi zápasové tempo,“ připustil.

„Ale jsem připraven hrát. Ano. Pokud mi trenéři dají příležitost a nominují mě hned na nejbližší zápas, jsem připravený jít do něj,“ uzavřel Yohann Auvitu.