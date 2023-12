/FOTOGALERIE/ Tři zápasy na domácím ledě mají před sebou hokejisté Vítkovic. V české extralize v pátek 8. prosince nastoupí v Ostravar Aréně proti Hradci Králové (17.30 hodin), v neděli 10. prosince na stejném místě hostí Karlovy Vary (14.00) a v úterní odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů švýcarský Rapperswil (18.00). Do bojů půjdou s novou posilou, útočníkem Tomášem Vondráčkem, který přichází na hostování do konce ledna z Pardubic.

Kapitán Karlových Varů Tomáš Vondráček (8. 3. 2022). Fotogalerie Petra Kotaly je z nedělního zápasu 25. kola extraligy Vítkovice – Litvínov 6:2. | Foto: Deník/Roman Dušek

„Jsme rádi, že nám Pardubice vyšly vstříc a do konce ledna můžeme využít služeb Tomáše Vondráčka,“ uvedl na webu klubu Roman Šimíček, sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera.

Dvaatřicetiletý rodák z Třebíče by měl v ostravském týmu nahradit dlouhodobě zraněného Jakuba Kotalu. „Je to výborný útočník, velmi zkušený, do minulé sezony působil jako kapitán v Karlových Varech, a to, že je v kádru silných Pardubic, jen svědčí o jeho hráčských kvalitách. Věříme, že nám pomůže a přejeme mu hodně štěstí v našem modro-bílém dresu,“ řekl Roman Šimíček.

Smutek v hokejových Vítkovicích, zemřel lékař Jindřich Prokop mladší

Tomáš Vondráček odehrál v extralize zatím 555 utkání, ve kterých nastřílel 129 gólů. V minulosti oblékal dres brněnské Komety, se kterou se dvakrát radoval z mistrovského titulu (2017, 2018) a získal i stříbro (2014) a bronz (2015). Další čtyři sezony působil v Karlových Varech, dvě z nich jako kapitán týmu. V průběhu minulého ročníku nejvyšší české soutěže přišel do Pardubic, s nimiž získal bronz. Letos za Dynamo odehrál 19 utkání, soupeřům dal tři branky a na jednu nahrál.

V tabulce extraligy je HC Vítkovice Ridera dvanáctá s 22 body, Hradec Králové jich nasbíral 41 a je pátý, Energii Karlovy Vary patří 10 místo s 31 body.

V Lize mistrů Ostravané první zápas s Rapperswilem, v němž působí čeští hokejisté Roman Červenka a Martin Frk, ve Švýcarsku v úterý prohráli 1:2. O postupujícím rozhodne celkové skóre z obou duelů.