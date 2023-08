Hokejisté Vítkovic prohráli i čtvrtý přípravný zápas. Švýcarské turné zakončili v neděli porážkou 1:4 s tamním šampionem Servette Ženeva.

Servette Ženeva - HC Vítkovice Ridera 4:1 (příprava ve Švýcarsku, 20. 8. 2023). V brance Ostravanů s číslem 33 Lukáš Klimeš. | Foto: HC Vítkovice Ridera

Klíčový byl samotný úvod duelu. Svěřenci trenéra Miloše Holaně prohrávali již po deseti minutách o tři branky. „Byl to extrémně těžký zápas. Soupeř určitě nejkvalitnější, se kterým jsem se kdy setkal. První třetina s námi trochu otřásla, ale kluci to nevzdali a zabojovali jsme o to, aby to nebyla ostuda,“ řekl gólman Vítkovic Lukáš Klimeš.

„Ve Švýcarsku to byla náročná konfrontace. Čeká nás i Liga mistrů, kde budeme hrát s podobně těžkými soupeři. Myslím, že třetí třetina s Ženevou ukázala, že i s takovými silnými protivníky se dá hrát,“ dodal Lukáš Klimeš. Poslední test před vstupem do Ligy mistrů a extraligy sehraje vítkovická Ridera ve čtvrtek 24. srpna na ledě Olomouce.

