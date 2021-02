Ostravané o svém triumfu rozhodli v podstatě během první třetiny, do níž vměstnali tři své branky. Gólový účet duelu otevřel po aktivním začátku Ridery v 7. minutě po přihrávce Lakatoše Krenželok, na něhož se domácí snažili brzy navázat, ale Habal byl už pozorný a držel svůj tým.

To už neplatilo o 14. minutě, kdy se z dorážky prosadil Hruška a ještě před odchodem do šaten navýšil vedení Vítkovic Svačina, který z trestného střílení potrestal předchozí hákování Vildumetze.

V prostřední části měli více ze hry hosté, kteří několikrát vážně zahrozili, ovšem gólman Svoboda byl spolehlivý. Zásah Energie přišel ve chvíli, kdy se to příliš nečekalo. Při přesilové hře Vítkovic podnikli útok Kohout s Černochem a druhý jmenovaný snížil.

Na drama ale nedošlo. Lakatoš nachytal defenzivu Varů v nedbalkách a ještě ve druhé třetině přidal čtvrtý gól Ridery. V závěrečné dvacetiminutovce si už Vítkovice náskok hlídaly, deset minut před koncem ho pak ještě pojistil Krenželok, dobrou náladu domácím nevzalo ani snížení Černocha v přesilové hře.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Základ jsme položili v první třetině. Tam jsme byli jasně lepší, byli jsme silní na puku, dobře jsme bruslili, hráli dobře z obrany a vyjádřili jsme to třemi góly. Ale ve druhé třetině jsme od toho upustili. Dali jsme dost prostoru, aby Vary výsledek korigovaly. Podržel nás naštěstí Svoboda. Ve třetí třetině jsme zkušenou hrou podrželi výsledek. Pomohla nám velice dobrá produktivita prvního útoku."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Jednoznačně rozhodla první třetina. Za to, co jsme předvedli, jsme si nezasloužili ani bod. Domácí byli lepší. My jsme se zlepšili až ve druhé třetině, ale z těch šancí, které jsme si vytvářeli, jsme nebyli dostatečně produktivní a nedokázali jsme se přiblížit domácím. To, jak jsme nastoupili do utkání, se ale nesmí stávat. V tom byl největší rozdíl. Od druhé třetiny už se tam objevovaly věci, které bychom si představovali, ale Vítkovice jsme si nechali odskočit příliš."

Vítkovice Ridera – Energie Karlovy Vary 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. L. Krenželok (Lakatoš, Hruška), 14. Hruška (Lakatoš, Gewiese), 18. Svačina z trestného střílení, 36. Lakatoš (J. Hruška), 50. L. Krenželok (Lakatoš, J. Hruška) – 34. Černoch (Kohout, Plutnar), 52. Černoch (Šenkeřík, T. Mikúš). Rozhodčí: Lacina, Hejduk – Kajínek, Rožánek. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Vítkovice: M. Svoboda – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Svačina, Mikyska, Irgl – Mallet, Flick, Kalus – Dej, Stach, Schleiss. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Karlovy Vary: Habal (50. Hamrla) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán, Kowalczyk – T. Mikúš, Vildumetz, Flek – Hladonik, Kulich, Osmík – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška.