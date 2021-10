Ačkoli česká nejvyšší soutěž běží už téměř měsíc, Ostravané se ve své aréně kvůli mistrovství Evropy ve volejbalu, elitnímu turnaji tenistek a hudebnímu koncertu ukázat nemohli. Místo toho absolvovali sérii šesti venkovních duelů, ze kterých vytěžili polovinu možných bodů, tedy devět. „Moc se na návrat těšíme,“ potvrdil Deníku trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Po minulé sezoně, kdy nebyli na stadionech diváci, se to konečně vrací a budeme si moci užít i tuto stránku, která k hokeji patří. Věříme v početnou návštěvu, pomoc publika a samozřejmě dobrý výsledek. Pevně doufám, že to tak mají i hráči,“ doplnil Holaň, pro něhož to bude od příchodu na střídačku Vítkovic loni v prosinci první možnost nastoupit v Ostravě před diváky.

„Vidíte, to mě ani nenapadlo, ale je to pravda. Bude to mít pro mě náboj. Hrozně moc se těším,“ podotkl zkušený kouč.

Že v aréně může být skvělá kulisa, ukázal i nedávný volejbalový šampionát. „Sledoval jsem to v televizi a byl bych za to rád,“ přál si Miloš Holaň, který je také jednouz tváří kampaně klubu Val na Vítky, jež zve hokejové fanoušky do ochozů vítkovické haly.

Význam slova „val“ ale musel vysvětlovat svým dcerám. „Ptaly se mě, co to znamená. Mě ale bavilo, že jsme si mohli zařvat nebo prodat to tak, jak chceme. Ale je to klasický ostravský výraz, patří k městu i k regionu, takže super. Zaujalo mě to,“ přiznal Holaň.

Víc než nadcházející duel s Litvínovem však řadu fanoušků láká blížící se trojzápas. Po pátečním duelu proti Vervě se Vítkovice vrátí na ledy soupeřů (v Českých Budějovicích 10. října, v Pardubicích 13. října a v Hradci Králové 15. října), poté se ale ukážou znovu doma. V neděli 17. října s vicemistry z Liberce, o tři dny později v prvním derby sezony proti mistrovskému Třinci a jen za další dva dny přijede do Ostravy nováček z Kladna i s hvězdnými útočníky Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem.

„Může to tak být, ale na druhé straně bych předpokládal, že když ta doba, kdy se nemohlo na hokej, byla strašně dlouhá, tak lidé si najdou čas, aby přišli na Vítkovice,“ řekl Holaň.

„Já vím, že fanoušky lákají silní soupeři, a chodí na hráče, na jména, osobnosti, nebo mužstva, která hrají o první místo v tabulce, ale teď by měl být znát hlad po hokeji. A je jedno, proti jakému soupeři. Každý je atraktivní. Musí si to tak fanoušci nastavit, já bych chodil na každý hokej,“ popsal Miloš Holaň své uvažování.

Navíc když v jeho kádru jsou persony jako Roman Polák, Lukáš Krenželok, či Vladimír Svačina, kteří od svého návratu rovněž zaplněnou Ostravar Arénu nezažili. „Přesně tak. Já nejdu na hokej kvůli soupeři, ale na domácí hráče a domácí tým. To by mělo být lákadlo. Jak říkám, vždy se chodilo na osobnosti. A já myslím, že i my máme v mužstvu hráče, na které stojí zato se přijít podívat. Bez ohledu na soupeře,“ uzavřel pozitivně Miloš Holaň.