Byl to velmi dobrý zápas prvního s druhým, my jsme za bod rádi, protože to z naší strany bylo do půlky zápasu docela nervózní. Prohrávali jsme 2:4 a nevypadalo to s námi dobře. Potřebovali jsme něco změnit, stále jsme věřili, ve druhé třetině jsme to nakopli, dotáhli výsledek a nabudili fanoušky, kteří jsou skvělí. Ve třetí třetině jsme věřili, že by někdo mohl dát ten klíčový gól, snažili jsme se hrát dobře zezadu. Byl to extrémně těžký zápas, myslím, že se líbil a my bereme každý bod s pokorou. Jdeme dál.

Nebyla škoda, že jste nevyužili po vyrovnání na 4:4 laufu, ve kterém jste byli?

Samozřejmě jsme chtěli, ale Pardubice mají svou kvalitu. Ve třetí třetině to zahráli dobře. Možná to vypadalo, že to bylo taktické, ale chtěli jsme to zvrátit na naší stranu a vyhrát. Měli jsme tam i přesilovku, šance, nájezdy jsou pak loterie. Po polovině zápasu bod bereme.

Vaše lajna bránila elitní formaci Pardubic a zřejmě i celé soutěže Kousal, Zohorna, Radil. Jaké to bylo proti nim hrát?

Připravovali jsme se na ně, ale bránění nám moc nevyšlo. Myslím, že nám dali dva góly. Pak už jsme se na to nesoustředili a lajny točili normálně. Tam to z nás možná spadlo. Možná jsme byli trochu nervózní, udělali jsme taktické chyby a pouštěli je do přečíslení. Oni dobře rotují v útočném pásmu, navíc zapojili i beky, k tomu jsou silní na puku. Příště je musíme hlídat lépe, pak bude výsledek vypadat jinak.

S Tomášem Zohornou jste si v závěru povídal. O co šlo?

To je v takovém zápase normální, emoce pracují, takže bych to nebral jako něco hrozného. Klasika.

Skončila vaše série osmi domácích výher. Bude to mít nějaký vliv, nebo to házíte za hlavu?

Teď máme dva dny do dalšího zápasu, doma budeme hrát ještě tento týden dvakrát. Určitě si něco povíme k taktickým věcem, ale neodevzdali jsme to, takže si nemáme co vyčítat. Jasně, mrzí, že nemáme dva body, ale i za jeden jsme rádi.

Je cenné, že jste se vrátili i za stavu 2:4 proti lídrovi do hry?

Samozřejmě. Nakonec to mělo náboj, vrátili jsme se zpět a od toho se musíme odrazit, že se ani za špatného stavu nesložíme. Víme, že když prohráváme, umíme se dotáhnout. Určitě nejsme po prvním gólu skleslí. Ukázalo se, že to v sobě máme a pokud budeme ve vlastním pásmu pozornější, tak se do vedení budeme dostávat my a to pak bude lepší.