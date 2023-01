Paráda! Hokejisté Vítkovic vyhráli v Plzni a jsou v čele extraligy. Podívejte se

Mimo hru ještě tři duely bude distancovaný Patrik Koch, je možné, že se k němu ze stejného důvodu po úterním zákroku a trestu do konce zápasu v Plzni přidá Petr Gewiese. „Čekáme, uvidíme,“ krčí rameny Holaň, přičemž ví, že výčet absentérů nekončí. Nemoc totiž do hry nepouští mladého Matěje Prčíka, ani slovenskou oporu Mária Grmana.

„Už na zápas v Budějovicích přijel až v daný den, kdy ho přivezli manažeři. Odehrál to a hned zase lehl. Budeme se modlit, aby byl na pátek v pořádku, ale moc reálně to nevidím. Měl vysokou teplotu, potřebuje to vyležet s tím, že až bude zdravý, tak nastoupí. Je to problém,“ uvědomuje si šéf ostravské střídačky.

Více mu ale vadí první dva případy. „Ta nedisciplinovanost…,“ hlesne Holaň. „Trest Kocha není poprvé. Ten hráč by si měl sakra uvědomit, jak oslabuje mužstvo. A to stejné v úterý Gewiese. Na oba jsem za takovou disciplínu naštvaný,“ líčí důrazně.

„Jsou to fauly, které nesmíme dělat, protože se sami oslabujeme a zároveň nepouštíme do hry ofenzivní hráče. Je to týmový sport a hráči si to musí uvědomovat. Nastoupit proti mužstvům ve fazoně – Sparta, Třinec, Pardubice – tak nás za pětiminutovou přesilovku smetou, ani nebudeme vědět jak,“ vysvětluje Miloš Holaň.

„Pak to doléhá na další kluky, protože to točíme na čtyři pět beků a třeba Miky byl v úterý přetěžovaný. Odehrál třicet minut, což je obrovská porce,“ poukazuje na zkušeného Juraje Mikuše.

O to víc si cenil výkonu útočníka Rastislava Deje, který odehrál duel v Plzni v zadní řadě. „Rasťo je univerzál, typ bránícího útočníka platný v oslabení. A on to asi trochu tušil, protože ho můžu postavit v útoku vlevo, vpravo, na centra, dneska vidím, že i na beka, a odehraje to. Dělá vše pro mužstvo, vše, co trenéři potřebují, takže se okamžitě přešteloval a zvládl to,“ chválí Holaň.

Za příklad bere třeba třineckého Vladimíra Draveckého, jež v minulosti pomohl podobným způsobem Ocelářům až k titulu. „A když vidím, co jsme schopni vymyslet za fauly, může nás to potkat v play-off, tak je možná dobře, že se to stalo, a v Rasťovi máme poslední zadní vrátka, kde můžeme sáhnout,“ hledá kouč klady.

Kdekoho možná s trochou nadsázky napadne, že by to mohla být příležitost i pro trenéry, někdejší skvělé obránce. „Ve čtvrtek je trénink staré gardy, tak jsem to Radkovi Philippovi nabídl, aby si to šel se mnou zkusit,“ směje se Holaň. „Ale prostě je to šílené. Ještě jednou musím dát velký kredit Rasťovi Dejovi, který to na beku nesehrál vůbec špatně. Zápas se mu povedl, ale nejde to opakovat. Tohle je mimořádná situace a musíme se s tím porvat,“ hlásí bojovně Miloš Holaň.

Zároveň od středečního rána sportovní úsek řeší možnosti záplaty. Ať už z prvoligové Poruby, nebo odjinud. „Ale je to těžké, když všichni hrají. Uvolnit pak tyto hráče není jednoduché,“ ví kouč, jehož mužstvo bude v pátek vzdorovat poslednímu celku tabulky v čele s legendárním útočníkem Jaromírem Jágrem.

„My hrajeme proti Kladnu a je to pro nás soupeř stejně těžký, jako ostatní. Uděláme vše pro úspěch,“ uzavírá Miloš Holaň.