/FOTOGALERIE/ Třaskavé derby mezi hokejisty Vítkovic a Třince je tady! Ostravané si to v domácí aréně rozdají s mistrovskými Oceláři v pátek od 17.30 hodin. Nabitý program Ridery vyvrcholí v neděli od 17 hodin soubojem s vedoucími Pardubicemi, které vede kouč Václav Varaďa.

Hokejisté Vítkovic si to rozdají v derby s Třincem. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Třinec je soupeř těžkého kalibru, jsou top v extralize.S hráči, které máme momentálně k dispozici, se na ně velice precizně chystáme,“ řekl trenér Vítkovic Pavel Trnka, který naráží na skutečnost, že nemá k dispozici kvůli nemocem a zraněním zdaleka kompletní kádr.

„Jsme rádi, že můžeme využít hráče z Poruby, které tímto děkujeme. Samozřejmě nám vypomáhají i hráči z juniorky. I přesto se připravujeme tak, abychom byli na soupeře stoprocentně připravení a podali maximální výkon,“ naznačil kouč, že se v derby ve vítkovickém dresu představí i někteří z hráčů lídra Chance ligy.

V neděli čeká Vítkovice další elitní soupeř, lídr soutěže z Pardubic. „Třinec je těžký soupeř, stejně tak jako Pardubice, které nás čekají na konci víkendu. Hrají velice podobně, mají tam výborné hráče, kteří jsou strašně nebezpeční. Věřím, že kluci tam odevzdají maximum, dodal trenér vítkovické Ridery Pavel Trnka.

Důležitá bude také energie z tribun. „Věříme, že nás fanoušci podpoří, že kluci si to zaslouží a samozřejmě to i potřebují. Víme, že tady dokážou být tím šestým elementem a věříme, že i budou. Myslím si, že nám to hrozně pomůže,“ uzavřel Pavel Trnka.